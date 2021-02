Maria Teresa Ruta vuole accendere un falò: ‘Brucio la casa’. La produzione costretta ad intervenire

Al GF Vip Maria Teresa Ruta prova ad accendere un falò per dar fuoco alla casa più spiata d'Italia: la produzione la ferma in tempo

Di momenti veramente curiosi, al GF Vip, ne abbiamo visti tanti: ma Maria Teresa Ruta che vuole accendere un falò per dare fuoco alla casa mancava ancora all’elenco… eppure è proprio quello che è accaduto nel reality di Mediaset.

GF Vip, Maria Teresa Ruta prova ad accendere un falò

Partiamo dal principio. Di punto in bianco, durante la serata, Maria Teresa Ruta ha cominciato a cercare degli accendini, aggirandosi in giardino con fare circospetto, al punto che Tommaso Zorzi le ha chiesto: “Cosa fai?”

“Niente, niente, niente – si è giustificata la mamma di Guenda Goria – Fate finta che non mi vedete. Posso prendere l’accendino?”

Recuperato un accendino nel mucchio dei coinquilini, Maria Teresa ha disposto alcune cartacce su un tavolo provando ad accenderle, un gesto di fronte al quale un preoccupato Tommaso ha chiesto: “Fai un falò?”

La risposta di Maria Teresa ha lasciato un attimo interdetti tutti: “Sì, brucio la casa. È una cosa mia”.

MTR: “Voglio bruciare la casa del GF Vip”, richiamata in confessionale

Un momento davvero inquietante, che ha costretto la produzione ad intervenire per interrompere il falò organizzato da Maria Teresa Ruta. Un’autrice, infatti, ha chiamato la vip in confessionale. E lei, presa sul fatto, è corsa via sorridendo.

C’è davvero da preoccuparsi per quanto accaduto nella casa? Oppure si è trattato da un episodio trascurabile? Voi come la pensate a riguardo?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy