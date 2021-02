Eliminata Maria Teresa mentre per Tommaso Zorzi la finale non è così certa. Cambiano gli equilibri al GfVip

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta nell’ultima puntata del GfVip ha lasciato molti utenti stupiti. In molti non se lo aspettavano e quando Alfonso Signorini ha fatto il nome della presentatrice la sorpresa è stata tanta visto che molti sondaggi la davano in vantaggio sui suoi avversari.

LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Non è la D’Urso: Guenda Goria contro Baccini – Anticipazioni

Ma le cose sono andate diversamente e MTR ha lasciato il passo ad Andrea Zelletta e Samantha De Grenet. Ma questa non è stata l’unica sorpresa; la fortuna potrebbe girare anche per Tommaso Zorzi, in ballottaggio per andare in finale con Rosalinda e Adrea.

Secondo alcuni l’eliminazione di Mara Teresa ha cambiato gli equilibri all’interno della casa e Tommaso Zorzi non sarebbe tra i favoriti come terzo finalista. Tutti gli occhi sono puntati su Rosalinda Cannavò. È lei il nome che circola in modo insistente.

il nostro obiettivo è votare rosalinda come terza finalista, ignoriamo ora quelle persone che unnecessary 😂😌#rosmello — 60%🔥 (@rosmellow) February 13, 2021

Sui social i fan di Rosalinda però, vorrebbero una vittoria meritata e non per abbadano di Zorzi. Chissà infatti se Tommaso lascerà la casa prima del tempo: lo ha detto pi volte ma alla fine non lo ha mai fatto.

Io poi da fan di Rosalinda la vorrei come terza finalista solo se battesse Tommaso,non perché lui abbandona #gfvip #tzvip #sovip #rosmello — Aggiungi il tuo nome (@Zazu94665603) February 13, 2021

Secondo altri, se Rosalinda dovesse andare in finale, Zorzi farebbe di tutto per farsi eliminare.

#GFvip #Tzvip

Se Tommaso non esce domani, quando lunedì Rosalinda verrà eletta terza finalista, farà di tutto per beccarsi la nomination e farsi eliminare. — Betty (@_Bettuz_) February 13, 2021

Chi la spunterà lo scopriremo solo nella puntata di Lunedì 15 febbraio.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy