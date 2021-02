Maria Teresa Ruta contro Tommaso Zorzi e Stefania Orlando? Ecco cosa succede sui social della conduttrice dopo l'eliminazione dal GF Vip.

Dopo la sua eliminazione dal GF Vip, Maria Teresa Ruta non ha mancato di lanciare alcune frecciatine contro i suoi compagni d’avventura Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Tra lei e la figlia, Guenda Goria, sui social sono comparse diverse affermazioni destinate a far discutere… Ma cosa avrà mai detto e fatto la conduttrice tv?

Maria Teresa Ruta e quelle frecciatine contro Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: sul web scoppia la polemica contro l’ex concorrente del GF Vip. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Maria Teresa Ruta contro Tommaso e Stefania? Ecco cosa ha pubblicato

Partiamo dal principio. Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa, specialmente nei confronti dei suoi “amici” Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Ad esempio, ha ripubblicato nelle sue Stories un’immagine nella quale si mostra in un abbraccio con la figlia, Guenda Goria, proprio dopo l’eliminazione.

“Che bello il primo abbraccio vero”, ha scritto MTR, facendo subito scatenare la polemica tra i telespettatori e in particolare tra i fan dei Zorzando…

mamma mia che bassezza, non vedo l’ora che tommy e stefy vedano tutto quello che ha detto alle loro spalle #tzvip #TZLATESHOW pic.twitter.com/cB5uZbkf6Z — ste🦋 ; 61,4% (@_maparliamodiTZ) February 18, 2021

Già a Casa Chi, infatti, Maria Teresa Ruta si era espressa contro Stefania, dicendosi delusa per il comportamento assunta da quest’ultima nella fase finale della sua presenza nella casa del GF Vip: “Lei in effetti è un po’ come me. A volte non fa quel passo indietro che dovrebbe fare per età. Ha delle gambe lunghe lunghe e vuole camminare”.

Guenda Goria: quel tweet che fa discutere

Nel frattempo, a fare eco alla mamma (e anche a tentare di sedare le polemiche nel frattempo scatenate dai fan), Guenda Goria ha scritto un tweet, anche questo finito nell’occhio del ciclone.

“La vita è lunga… – ha esordito la figlia di Maria Teresa sul social cinguettante – quando finirà il gioco cosa ci sarà? Io sono certa che potrete ancora seguirmi per molti anni, fin quando avrò la possibilità combatterò per quello in cui credo. Il talento, la gavetta, la professionalità conta. La vera gara è la vita. Questa e’ solo una tappa”.

La vita è lunga… quando finirà il gioco cosa ci sarà? Io sono certa che potrete ancora seguirmi per molti anni, fin quando avrò la possibilità combatterò per quello in cui credo. Il talento, la gavetta, la professionalità conta. La vera gara è la vita. Questa e’ solo una tappa — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 17, 2021

Ma se tutto questo non bastasse, andiamo a vedere i commenti, dove i fan di Tommaso e Stefania si sono praticamente scagliati contro Maria Teresa Ruta e Guenda Goria…

“Mamma mia che bassezza – ha commentato una persona – non vedo l’ora che Tommy e Stefy vedano tutto quello che ha detto alle loro spalle”

E un altro tweet fa eco: “Ha campato per mesi con i voti dei fan di Tommy e Stefy, è sempre stata gelosa di ogni rapporto di Tommy, diceva tanto che non le importava vincere, e si è visto benissimo quando è uscita come ‘non le importava’. Mamma e figlia le più false di questo GF”.

Qualcun altro, invece, ha risposto direttamente a Guenda: “Prima del GF eri la figlia di Maria Teresa Ruta, dopo il GF sarà la figlia della cuoca”.

E, infine, c’è chi ha pensato a una soluzione drastica: “Propongo un unfollow di massa per madre e figlia!”

Solo haters arrabbiati? Oppure tutti questi messaggi avranno un seguito?

tutt’altro che unpopular, ha campato per mesi con i voti dei fan di tommy e stefy, è sempre stata gelosa di ogni rapporto di tommy, diceva tanto che non le importava vincere, e si è visto benissimo quando è uscita come “non le importava”. Mamma e figlia le più false di questo gf — ste🦋 ; 61,4% (@_maparliamodiTZ) February 18, 2021

Propongo un unfollow di massa per madre e figlia! — Blanche86 (@Blanchette_86) February 18, 2021

Ma prima del gf eri la figlia di MariaTeresa ruta, dopo il gf sarà la figlia della cuoca #tzvip #tzlateshow https://t.co/hueD76Gsay — ✨t e i n a (@peoniainthemoon) February 17, 2021

