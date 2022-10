GF Vip, Marco Bellavia come sta? Antonella preoccupata: ‘Sta chiuso da qualche parte’. Ecco dove si trova dopo aver abbandonato la casa

Come sta Marco Bellavia dopo l'addio alla casa del GF Vip? Tra le preoccupazioni di Antonella Fiordelisi e la storia con il figlio Filippo

In tanti, dopo il suo rocambolesco addio al GF Vip, si stanno chiedendo come sta davvero Marco Bellavia, compreso qualcuno all’interno del reality show. Lo storico conduttore del programma per bambini Bim Bum Bam aveva l’intenzione di sensibilizzare il pubblico sulle questioni riguardanti il benessere mentale e, a quanto pare, ci sta riuscendo anche in maniera indiretta. Ma quali sono le sue reali condizioni? Come sta davvero?

Come sta Marco Bellavia? Antonella Fiordelisi preoccupata nella casa del GF Vip

Andiamo con ordine. Nel corso della puntata del GF Vip dello scorso 3 ottobre, quindi già successivamente all’abbandono del reality show da parte del concorrente, l’unica vippona ad aver chiesto come sta Marco Bellavia è stata Antonella Fiordelisi, ottenendo in risposta da Alfonso Signorini un preoccupato “Purtroppo non sta bene“.

Quelle parole avevano gettato su Antonella l’ira di Sara Manfuso, che l’aveva accusata di aver chiesto di Marco (e preso le sue difese) solo per tentare di mettersi in buona luce. La verità, però, è che la schermitrice sembra essere seriamente preoccupata per l’ex coinquilino.

Nella notte, addirittura, parlando con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi è tornata a chiedere di Bellavia: “Chissà Marco come sta adesso… secondo te sta chiuso da qualche parte? Secondo me sì… secondo me sta avendo tanti problemi“.

Dove si trova Marco dopo l’uscita dalla casa? La Instagram Stories con il figlio Filippo

Le voci raccontano che Marco sia una qualche clinica privata per tentare una nuova cura dopo quanto avvenuto al Grande Fratello Vip. Non sappiamo se abbia davvero deciso di farsi seguire da alcuni medici ma di una cosa siamo certi: è insieme a suo figlio Filippo.

Proprio ieri, Bellavia ha difatti postato una Instagram Stories insieme al ragazzo, pronunciando la frase “Finalmente riuniti” e ridendo e scherzando sul balcone di casa mentre il figlio gli dà un bacio affettuoso sulla guancia.

