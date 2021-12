GF Vip, Aldo bacchetta Manuel truccato? Le battute con Manila dopo che Lulù l’ha truccato

Al GF Vip, Lulù ha truccato Manuel Bortuzzo, scatenando i commenti degli altri coinquilini. Ecco cosa hanno detto Manila Nazzaro e Aldo Montano

Al GF Vip, nella notte Lulù Selassié ha truccato Manuel Bortuzzo scatenando una reazione inaspettata da parte di Aldo Montano e di Manila Nazzaro. Ma cosa avranno mai detto al nuotatore? Se la saranno forse presa con lui? Oppure il loro biasimo era rivolto alla Selassié?

Truccato da Lulù nella notte, al GF Vip Manuel Bortuzzo è stato canzonato da Aldo Montano e da Manila Nazzaro. Ma cosa gli avranno mai detto? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Manuel Bortuzzo truccato da Lulù: cos’è successo al GF Vip

Andiamo con ordine. Nella notte, Manuel Bortuzzo si è prestato ai giochi di Lulù Selassié, che lo ha truccato facendolo di fatto entrare nel suo mondo ‘fairy’, fatto di make-up, glitter e fasce colorate, tant’è che sembra aver reso un “fatino turchino” anche lui.

Fin qui nulla di male se non ci fosse stata una reazione un po’ curiosa da parte degli altri concorrenti del GF Vip.

La reazione di Aldo e Manila di fronte a Manuel col make-up

Molti sono infatti rimasti sconcertati vedendo la reazione di Aldo Montano e di Manila Nazzaro di fronte a Manuel truccato da Lulù.

Se l’ex miss Italia ha alzato gli occhi al cielo dicendo: “Ah, se lo avesse fatto Lorenzo“, Aldo Montano lo ha canzonato dicendogli: “Manu, ricordati che fuori hai una vita. Non mi tradire sul finale“.

C’è chi ha preso queste battute per omofobe, altri invece li hanno giustificati dicendo che stavano soltanto scherzando. In ogni caso, non è stato molto carino nei confronti di Manuel. Ma cosa ci sarà mai dietro le parole di Aldo Montano? Quale sarà la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset