GF Vip, Manuel sente tutto quello che Sophie dice su Jessica: oggi svelerà tutto in puntata?

Manuel riuscirà a trattenersi e a non rivelare quello che ha sentito nella casa del Grande fratello vip? Cosa sta succedendo tra i vipponi

E’ in arrivo una nuova puntata del “Grande Fratello vip” su canale 5 dove Alfonso Signorini dovrà mettere a tacere qualche vippone. Nella casa più spiata d’Italia le cose non sembrano andare nel verso giusto, troppe tensioni e litigi si scatenano in quelle stanze. Manuel, uno dei concorrenti, si è trovato a sentire delle parole sul conto di Jessica che non gli sono piaciute.

Racconterà tutto in diretta questa sera o sarò il conduttore a fargli sputare il rospo? Sui social molti fan si sono già scatenati, ecco cosa sta succedendo.

Manuel, cosa ha sentito l’atleta?

Tutti sanno che Manuel e Jessica sono molto amici, in questi mesi tra loro si è instaurato un bellissimo rapporto ed è per questo che i fan pensano sia giusto che l’atleta riveli tutta la verità alla sua compagna.

Manuel ha sentito alcune frasi riguardanti l’amica uscite dalla bocca di Sophie che ha affermato: “A me non frega niente di quello che dice o non dice, per me è veramente ridicola con quella battuta ‘metto io le mutande ad Ale’. Per me sta facendo una figura di merda talmente alta che non c’è bisogno neanche di rispondere, mi devo arrabbiare per una cosa del genere?”.

La concorrente si riferiva ad una situazione e stava parlando con Alessandro, mentre erano a letto.

Molti telespettatori che hanno seguito il daytime hanno fatto caso al fatto che Manuel fosse sveglio mentre Sophie parlava di Jessica. Così, qualcuno ha commentato: “No raga ma Manuel dietro sveglio che ha sentito tutte le cessate dette da Sophie su Jessica?!?! Domani la nomina, era già pieno prima“.

“Ma Sophie mentre sta dicendo queste cose su Jessica ha realizzato che ha dietro Manuel nel letto a sentire?“. Ha aggiunto qualcun altro.

Poi ancora: “Ma perché Manuel aveva alzato la testa? Cosa voleva sentire meglio Sophie e Alessandro”.

E voi cosa ne pensate al riguardo? Siete curiosi di sapere come andrà a finire? Non ci resta che seguire la puntata per avere maggiori dettagli.

FOTO: per gentile concessione dell’Ufficio stampa Mediaset