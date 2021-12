GF vip, Manuel fa toccare a Lulù il punto in cui gli è entrato il proiettile

Al GF Vip, Manuel Bortuzzo ha ritrovato una certa intimità con Lulù Selassié: le ha fatto toccare il punto in cui è entrato il proiettile

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, al GF Vip, sembra essersi creata una nuova intimità: i due sono sempre più vicini, tanto che il nuotatore ha fatto un gesto dolcissimo nei suoi confronti, che riguarda la ferita del proiettile che lo ha costretto a rimanere in sedia a rotelle.

Manuel Bortuzzo non riesce più a staccarsi da Lulù Selassié: i due stanno sempre insieme e lui le ha mostrato e fatto toccare la cicatrice del proiettile. È segno di una ritrovata e sempre maggiore intimità tra i due? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Manuel Bortuzzo mostra e fa toccare a Lulù il punto in cui gli è entrato il proiettile

Andiamo con ordine. Mentre parlava con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo le ha mostrato il punto in cui è entrato il proiettile esplosogli contro nella sparatoria del febbraio 2019, in seguito alla quale è rimasto paralizzato. Non solo, Manuel le ha fatto anche toccare la ferita.

Un segno di forte vicinanza e ritrovata intimità tra i due. Anche perché dopo un periodo duro nei confronti della Selassié, Bortuzzo ormai sembra non riuscire più a staccarsi da lei.

Manuel non si stacca più dalla Selassié: cosa hanno notato i telespettatori

In molti hanno notato che Manuel ormai guarda Lulù di continuo, seguendola sempre con gli occhi. Mentre parlava con gli altri coinquilini, lei è entrata in doccia e, di colpo, lo sguardo di Bortuzzo si è fatto assente.

Biagio si è quindi spostato, dicendogli: “Così guardi meglio la tua visione celestiale”. Manuel ha sorriso e D’Anelli ha continuato: “Fai bene, è una bellissima ragazza, ha avuto tanta pazienza con te”

Manuel ha quindi commentato ancora: “È di una bellezza disarmante..fuori dal comune secondo me”.

