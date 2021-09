GF Vip, Manuel Bortuzzo sotto le coperte con Lulù Selassié: cosa è successo stanotte

GF Vip: Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono sempre più vicini e hanno passato la notte insieme. Ma cos’è successo sotto quelle lenzuola?

Al Grande Fratello Vip stiamo assistendo a quella che sembra a tutti gli effetti la nascita di una nuova coppia, formata da Lucrezia ‘Lulù’ Selassié e Manuel Bortuzzo. Il nuotatore e la pronipote dell’ultimo Imperatore d’Etiopia sono parsi sempre più vicini e, addirittura, hanno passato la notte insieme… ma cosa sarà mai successo sotto quelle lenzuola? Andiamo a scoprirlo insieme!

LEGGI ANCHE:– ‘Là sotto funziona tutto’: Manuel Bortuzzo lo ammette in un momento di intimità

Al GF Vip, Lulù e Manuel Bortuzzo hanno passato la notte insieme. Sotto le coperte, tra i due sembra esserci finalmente stato un avvicinamento definitivo… è già nata una nuova coppia? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: è nata la prima coppia del GF Vip 6?

Andiamo con ordine. Negli ultimi giorni, al Grande Fratello Vip, in tanti hanno notato un avvicinamento sempre maggiore tra Lucrezia “Lulù” Selassié e Manuel Bortuzzo. Era ormai palese che i due si piacessero e fossero attratti l’uno dall’altra… Ma soltanto nella notte tra giovedì e venerdì è cambiato qualcosa…

I due hanno passato la notte insieme, infilandosi sotto le coperte senza paura di dare sfogo ai reciprochi sentimenti.

Cos’è successo sotto le coperte tra il nuotatore e la pronipote dell’imperatore etiope?

Sotto quelle lenzuola, infatti, è successo davvero di tutto. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono baciati… e hanno continuato a faro per tutta la notte! Ma non solo: hanno poi dormito avvinghiati l’uno all’altra, stretti in un bellissimo abbraccio…

Abbiamo assistito a coccole e carezze, abbracci e mani strette, coperte che si muovevano e baci più o meno appassionati… Signore e signori: la prima coppia del Grande Fratello Vip 6 sembra essere finalmente già nata!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset