GF Vip, Manuel ‘rapito’ da Federica? Quella frase detta sulla nuova arrivata quando a pochi metri c’era Lulù

Al GF Vip in molti hanno notato che Manuel Bortuzzo ha fatto degli apprezzamenti su Federica Calemme: come reagirà Lulù alle sue parole?

Al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha parlato con Gianmaria Antinolfi di Federica Calemme, senza paura di esprimere il suo pensiero con Lulù proprio lì, a due passi. Sul web in molti già stanno facendo delle ipotesi. La Selassié si scatenerà in un moto di gelosia?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Gianmaria e Federica sempre più vicini: cosa fa Soleil e come reagisce a questa ‘amicizia’

Al GF Vip, Manuel Bortuzzo ha parlato di Federica Calemme facendo su di lei una serie di meravigliosi apprezzamenti. Come l’avrà presa Lulù Selassié? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip, Manuel Bortuzzo su Federica Calemme: “bellissima ragazza, molto semplice”

Andiamo con ordine. Con Gianmaria Antinolfi che si sta avvicinando sempre di più a Federica Calemme, Manuel Bortuzzo ha provato a dare qualche consiglio al coinquilino, dando la sua personalissima opinione sull’ex Professoressa de L’Eredità.

“È una bellissima ragazza, molto semplice – ha esordito Bortuzzo – Già da come è entrata sembrava stesse già qua da due mesi. Ha avuto una tranquillità, una calma, non la mania di stare in primo piano. Questa cosa mi piace molto. Non ha l’esigenza di voler stare avanti. Questo si rifletterà tranquillamente nella vita, ed è una bella persona”.

Come reagirà Lulù di fronte alle parole di Manuel?

Lulù era proprio là, accanto a loro, e sicuramente avrà sentito tutto il discorso del suo bel Manuel su Federica Calemme: farà dunque una scenata di gelosia a Bortuzzo?

Molti sono convinti di sì, ma tanti altri hanno notato che Manuel ha una serie di ‘attenuanti’ a suo favore. Innanzitutto perché il nuotatore stava facendo i suoi apprezzamenti su Federica nel dare consigli a Gianmaria, piuttosto preso da lei. E poi perché Manuel e Lulù ne avevano già parlato.

Lulù aveva già fatto a sua volta apprezzamenti sulla Calemme, dicendo a Manuel quanto la nuova concorrente del GF Vip sia bella e alla mano. Manuel aveva concordato con lei, dicendole qualcosa di estremamente romantico, ovvero: “è una bellissima ragazza, ma io sono innamorato di una più bella”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy