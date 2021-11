GF Vip, ‘non è molto stabile’: Nicola criticato da Manila e Miriana dopo la frase detta in diretta

Dopo l’ultima puntata del GF Vip e il litigio tra Miriana Trevisan e Nicola, anche Manila Nazzaro spara a zero su Pisu

Al GF Vip succede di tutto dopo la puntata: Nicola Pisu litiga in maniera profonda con Miriana Trevisan, facendo uno scivolone e attirandosi addosso tutte le più feroci critiche sia da parte di lei che di Manila Nazzaro. Ma cosa sarà mai accaduto?

GF Vip, la frase di Nicola Pisu alla Trevisan: “Vai da chi ti tratta male”

Andiamo con ordine. Al momento delle nomination, durante l’ultima puntata del GF Vip, Nicola e Miriana si sono nominati a vicenda, cominciando a rinfacciarsi cose accadute nelle ultime settimane in un botta e risposta sensazionale.

“Nomino Miriana perché mi sento preso in giro per tante cose”, ha esordito Pisu. “Per la stessa ragione nomino Nicola – ha replicato la Trevisan – Questa parte del suo comportamento non mi piace, tu sei fisico e io volevo bloccare questa cosa”.

È stato a quel punto che Nicola le ha rivolto delle parole che avrebbe sicuramente potuto risparmiarsi: “Vai da chi ti tratta male, è quello che ti meriti”.

La frase, decisamente maschilista, è stata subito la causa di aspre proteste da parte di Miriana e di gran parte delle altre donne. Lo stesso Alfonso Signorini ha chiesto a Nicola di scusarsi per quelle parole.

Miriana e Manila Nazzaro sparano a zero su Nicola Pisu

Poi, dopo la puntata del GF Vip, Miriana ha parlato di Nicola con Francesca Cipriani, Carmen Russo e soprattutto con Manila Nazzaro, con quest’ultima che ha sparato a zero su Pisu: “Una frase mi è bastata, non c’entra più niente. È proprio fuori. Non è molto stabile”.

“Ma io cercavo di dirglielo anche in camera – ha raccontato Miriana – Lui cominciava ad avere questa aggressività. Dopo quello che ho vissuto. Gli chiedevo come stava e mi diceva che voleva dormire. Lo ha fatto pure con voi. Non riuscivo a spiegarmelo”. E poi ha concluso: “Non metterò mai una persona così vicino a mio figlio”.

È stato a quel punto che la Nazzaro ha cominciato a sparare a zero su Nicola, dicendo che non merita di stare nella casa e che deve uscire per farsi curare, perché quello non sarebbe il posto per lui.

“La sua sofferenza l’ho capita dopo un giorno e mezzo – ha concluso poi la Trevisan parlando con Gianmaria Antinolfi – io pensavo stesse male per la puntura. Adesso sono contenta di aver visto il suo modo di arrabbiarsi”.

