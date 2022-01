GF VIP, Manila litiga con Katia che reagisce stizzita: ‘Non fare la brava ragazza’

Al GF Vip Manila e Katia Ricciarelli sono protagoniste di un mezzo litigio sulla questione Delia-Soleil: ecco cosa è successo tra loro

Al GF Vip va in scena un momento di litigio tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, con l’ex miss Italia che ha risposto per le rime alle parole della soprano. Un attimo di scontro che ha stupito non poco i telespettatori del reality show di casa Mediaset, per via del rapporto stretto che sembrava essersi instaurato tra le due concorrenti. Ma cosa sarà accaduto di preciso?

Al GF Vip va in scena un litigio tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, con l’ex Miss Italia che zittisce immediatamente la cantante. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: litigio tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sulla questione Soleil

Partiamo dal principio. Ancora delusa per la spaccatura venutasi a creare con Soleil, la Nazzaro si è espressa con una certa fermezza di fronte alle parole di Katia Ricciarelli, che proponeva di staccarsi ancora di più dalla Sorge.

Quello andato in scena tra Manila e Katia è stato un mezzo litigio, nel quale la moglie di Lorenzo Amoruso ha espresso un certo risentimento: “Anche no, Katia, grazie. Dobbiamo essere liberi di parlare e di comunicare con le persone che vogliamo qui dentro. Qui non c’è una dittatura. Nessuno è legato a nessun altro. A prescindere da qualsiasi altra cosa. Questa è una cosa che non comprendo e che non accetto. Continuate ad accusarmi ma per me non esiste. Accogliere una persona non vuol dire non voler bene ad un’altra“.

La Ricciarelli risponde a Manila: “Basta fare la più brava della classe”

Un po’ risentita, Katia ha ribattuto con un “È stata una battuta. Ironia zero anche tu. Anche io sono d’accordo. Sono anche stanca. Basta adesso, fare la brava ragazza, la più brava della classe“.

“La samaritana!”, ha aggiunto Barù, chiudendo il discorso con una battuta.

