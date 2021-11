GF Vip, Manila e l’errore di grammatica: l’impietosa gaffe

Mentre giocava insieme ai coinquilini, Manila Nazzaro si è impuntata sulla parola 'Squacquerone', facendo un clamoroso errore di grammatica.

Il GF Vip, si sa, non è certo un programma educativo. Anzi, spesso è accusato di mandare i messaggi più trash che ci sono… ma è anche per questo che ci piace! Stavolta, però, a finire nell’occhio del ciclone è un errore di grammatica di Manila Nazzaro sullo squacquerone. Uno svarione che sta facendo il giro del web, scatenando l’ironia nei confronti dell’ex Miss Italia pugliese.

LEGGI ANCHE: — Incidente hot per Manila Nazzaro, a seno nudo davanti alle telecamere

Gaffe clamorosa per Manila Nazzaro: la concorrente del Grande Fratello Vip si rende protagonista di un errore di grammatica che scatena l’ironia del web. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Manila Nazzaro: la doppia gaffe grammaticale sullo squacquerone e sulla Spagnia

Andiamo con ordine. Mentre giocava insieme ai coinquilini, ad un certo punto Manila Nazzaro si è impuntata sulla parola ‘Squacquerone’, sostenendo che andasse scritta con la doppia ‘q’, come soqquadro. Ma non è tutto, mentre Soleil provava a correggerla, l’ex Miss Italia continuava ad insistere, al punto da voler andare a chiedere in confessionale.

Una gaffe grammaticale, quella di Manila, che si aggiunge ad un’altra già vista ieri, quando era convinta che il paese iberico con Madrid capitale andasse scritto “Spagnia”, con una ‘i’ tra la ‘n’ e la ‘a’.

Il web prende in giro la Nazzaro e le sue gaffe grammaticali

Un momento di trash sensazionale, dunque (anche più d’uno, in verità), nel quale Manila non ha certo fatto bella figura. Nel frattempo, sul web in molti hanno cominciato a prenderla in giro per questo suo scivolone sullo squacquerone… in tanti ci scherzano su ma c’è chi spera che la Nazzaro non aiuti mai suo figlio a fare i compiti di italiano!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset