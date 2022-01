GF VIP, Manila e Katia danno la colpa a Soleil: accusata ingiustamente? Ecco cosa è successo stanotte

Al GF Vip Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli inveiscono contro Soleil ma le loro accuse si rivelano false: cosa è successo

Al GF Vip sta facendo molto discutere l’atteggiamento che Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro hanno avuto contro Soleil, dato che le hanno lanciato delle accuse poi rivelatesi false. Ma cosa sarà mai successo tra le tre concorrenti del reality show di casa Mediaset?

Al GF Vip hanno fatto discutere le accuse lanciate da Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli contro Soleil, poi rivelatesi completamente infondate. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli contro Soleil: di cosa l’hanno accusata al GF Vip

Andiamo con ordine. Nella cucina del GF Vip, Katia Ricciarelli ha trovato una pentola e alcuni piatti sporchi, cominciando a borbottare e andando subito a chiamare Manila Nazzaro per mostrarle la cosa. Le due concorrenti hanno quindi cominciato ad accusare Soleil Sorge, che ha respinto tutte le loro ricusazioni.

Le due sono state anche fomentate dal fatto che Davide Silvestri si sia lamentato di trovare sempre il lavandino sporco e doversi di continuo adattarsi a pulire il disastro lasciato dagli altri coinquilini.

La realtà dei fatti, però, alla fine ha fatto sì che le accuse lanciate da Manila e Katia contro Soleil si siano rivelate false. La pentola e i piatti sporchi trovati in cucina non erano infatti della Sorge ma di Nathalie Caldonazzo che li aveva usati per prepararsi del riso.

Bene quel che finisce bene? Non proprio. Il fandom di Soleil si è subito scatenato sui social, inveendo a sua volta contro Katia e Manila. Alle due viene imputato di aver assunto un atteggiamento incredibilmente critico nei confronti della Sorge, accusandola ad ogni occasione utile. Cosa ne pensate? È davvero così? O si tratta di una interpretazione esagerata?

