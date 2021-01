Le parole di Dayane Mello fanno discutere sui social, e la mamma di Tommaso Zorzi risponde mettendo like ad un commento

Dayane Mello al centro della polemica dopo quelle frasi sul bodyshaming e sull’ansia di Tommaso Zorzi. In attesa di vedere cosa decideranno di fare gli autori del programma, se verranno presi provvedimenti o meno, sui social la condanna è netta. E tra i like spunta quello della mamma di Tommaso.

Mamma di Tommaso Zorzi reagisce così all’insulto di Dayane Mello: il like a quella frase sul bodyshaming

Il popolo del web è unanime nel condannare le parole di Dayane Mello che sabato scorso si è lasciata andare a commenti forti. Nonostante sia un gioco e nonostante i concorrenti ricevano un cachet per ogni giorno che sono all’interno della casa del GfVip, restare lucidi e forti non è facile. E se Tommaso Zorzi non ha mai fatto mistero della sua ansia e dei suoi momenti di difficoltà, Dayane non ha fatto altrettanto ma evidentemente anche lei comincia ad accusare la reclusione.

“Solo perché ha crisi d’ansia e problemi mentali gli mettono la musica che preferisce lui”

Forse possiamo spiegare (non approvare) così la sua uscita di sabato sera. La modella si è lamentata perché la produzione ha deciso di mettere come colonna sonora della festa la playlist scelta dall’influencer.

“Ma veramente, inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono! Sono incaz*ata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fottono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rincoglioniti. Quindi non mi va bene. È una festa, un sabato, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti caz*i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*lo così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo” Dayane Mello parlando con Samantha De Grenet

Sui social c’è chi chiede che vengano presi provvedimenti contro la Mello e chi sottolinea che vengono adottati due pesi e due misure: “Cacciamo un ragazzino che ha bestemmiato alle 3 di notte ma teniamo una persona che tocca temi ben più seri con una ignoranza inaudita solo perché vi tiene su sto schifo di programma”

Anche la mamma di Tommaso Zorzi ha detto la sua, mettendo like al cinguettio di un utente che sottolineava come il programma non adotti comportamenti lineari con tutti i concorrenti.

Ma non finisce qui: mamma Armanda con eleganza risponde a quanto sta accadendo citando le parole del figlio:

“Tutto ciò che noi non scegliamo di essere non può essere usato contro di noi” Tommaso zorzi, 25 anni

Intanto Mamma Armanda vi spegne con grazia ed eleganza

Cosa accadrà a Dayane Mello, andrà in finale o verrà espulsa?

