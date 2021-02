I piccoli gesti possono essere grandi e quello che Tommaso ha deciso di fare per Dayne in questo momento è uno di questi

I piccoli gesti sono importanti specie nei momenti difficili come quello che sta vivendo Dayne, colpita dalla perdita del fratello. Una notizia piovuta sulla casa del GfVip come una doccia gelida e che ha portato la Mello a lasciare momentaneamente la casa per poi tornavi ed essere circondata dall‘affetto dei suoi compagni di viaggio.

Affetto che Tommaso le ha dimostrato con un piccolo-grande gesto. Dopo aver appreso la triste notizia, si è messo a cucinare le lasagne. Potrebbe sembrare una cosa da poco, ma all’occhio attento dei social e dei fan del GfVip è subito apparso per quello che è realmente: un gesto grandissimo.

A Dayane le lasagne di Tommaso piacciono moltissimo e per questo l’influencer ha deciso si preparargliele nonostante muovano in lui il dolce e commovente ricordo della nonna.

MRT: Tommy hai fatto la lasagna?

Tommy: Si, sapete che ho un rapporto strano con questo piatto perché mi ricorda mia nonna, ma l’ho fatta perché mi sono sentito di farla anche per Dayane



(Dayane ama le lasagne di Tommy)

Siete davvero tanto speciali❤️ #forzadayane #tzvip pic.twitter.com/8hY3JILP4Y — Emily(non di nome ma di fatto) (@suamyguerraa) February 3, 2021

Quando le preparò a ottobre mentre il piatto riscuoteva un grande successo tra i commensali, Tommaso non le mangiò e si lasciò andare ad un lungo pianto.

“Non riesco, mi ricorda mia nonna che preparava sempre la lasagna“

Ecco che quindi prepararle ora a Dayane dopo questo grave lutto, è un piccolo ma immenso gesto.

ho letto che a dayane piace molto la lasagna di tommaso. si è messo subito ai fornelli per farle ciò che più le piace. un piccolo gesto che ( speriamo ) possa far sorridere dayane in un momento così doloroso. ❤️ #gfvip #forzadayane pic.twitter.com/AHq9nFBff9 — chiaᴮᴱ* .˚‧ (@JIMINK4DO) February 3, 2021

Intanto su Twitter il pubblico del GfVip e anche i parenti dei concorrenti si stringo a Dayane nel suo dolore e i messaggi di condoglianze sono tantissimi. Alcuni utenti alla notizia che la famiglia di Dayane non potrebbe permettersi i funerali, hanno lanciato la proposto di aprire una raccolta fondi per aiutarli e nei commenti spunta quello di Gaia Zorzi che si rende disponibile.

https://t.co/Fu6yqNycbZ questo è il sito dove hanno comprato la stella in nome di Lady Diana (credo sia il sito più affidabile) https://t.co/mpofPOqzVo — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 3, 2021

C’è un tempo per giocare e c’è un tempo per amare…oggi il nostro amore va a Dayane per il suo tristissimo lutto. Per quel pochissimo che vale a nome di @stefyorlando e di tutte le #viperelle siamo vicini a te e alla tua famiglia….sii forte #dayane #gfvip #sovip #tzvip https://t.co/NI6pLS9ddD — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) February 3, 2021

E se tanti sono i messaggi di affetto per Dayane e qualcuno propone di porre fine a questo “cavolo di circo e che il montepremi sia devoluto alla famiglia di Dayane senza nessun vincitore ma tutti insieme uniti da un dolore grande….sarebbe una meravigliosa finale”, purtroppo altri fanno polemica. Se la prendono con Oppini che ha criticato tempo fa il comportamento della modella; o con Maria Teresa, Alda D’Eusanio e Samantha De Grenet per essersi lasciate andare al racconto dei loro lutti.

Ma come sottolinea un utente: “Ognuno reagisce in modo diverso almeno oggi potete non sputare veleno! Solo fandom uniti per Dayane!”

Non iniziate a giudicare le reazioni degli altri concorrenti da Samantha che piange per la sua vita o MRT e Alda che raccontano i loro lutti. Ognuno reagisce in modo diverso almeno oggi potete non sputare veleno!

Solo fandom uniti per Dayane!#gfvip #prelemi #tzvip #rosmello — Elisarant0000 (@elisarant0000) February 3, 2021

