GF Vip, Aldo e Manuel ‘sparlano’ su Lulù: cosa hanno detto su di lei e sul suo ‘vizio’

Manuel Bortuzzo e Aldo Montano sparlano di Lulù Selassié e del suo brutto vizio nella casa del GF Vip. Ecco di cosa si tratta

Al GF Vip, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo fanno un po’ di gossip e a un certo punto cominciano a prendersela con Lulù Selassié, dimostrando di non sopportarla proprio più soprattutto per qualche suo vizio. Ma cosa avrà mai esasperato così tanto i due concorrenti? Cosa avrà mai combinato la principessa etiope?

Manuel se la prende con la Selassié parlando con Aldo Montano

Partiamo dal principio. La prima cosa che non va giù ai concorrenti del Grande Fratello è l’abilità di Lulù di tirarsi fuori ogni volta che c’è da cucinare o da pulire la casa, spesso accusando malesseri o dolori…

Manuel, in particolare, ha rivelato ad Aldo Montano di aver “tagliato chili di patate e carote” mentre “Lulù, se le ha tagliate, ha tagliato due patate e due carote”.

Aldo Montano rivela il brutto vizio di Lulù: ecco qual è

È stato a quel punto che Aldo ha commentato con un “immaginavo”, prima di parlare con Manuel del vero e proprio vizio di Lulù.

“Ti ha parlato nell’orecchio? Di solito, bisbiglia”, ha detto Montano al coinquilino, che ha risposto con un “no, per fortuna no”.

Sul web in tanti hanno notato che questo chiacchiericcio dei due nei confronti di Lulù non è stato frutto di cattiveria, ma piuttosto di una certa esasperazione sofferta da Manuel e di Aldo per via dei comportamenti della Selassié.

