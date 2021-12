GF Vip, Lulù rovina la serata a Sophie e Gianmaria sotto le coperte: la domanda nel momento meno opportuno

Al GF vip, Lulù rovina la serata a Sophie e a Gianmaria ma fa impazzire i telespettatori. Ecco cosa ha combinato mentre i due si baciavano.

Tra i telespettatori del GF Vip sta facendo discutere il comportamento di Lulù Selassié nei confronti di Gianmaria Antinolfi e di Sophie Codegoni, appartati sotto le coperte. Ma cosa avrà mai combinato la principessa etiope nei confronti dei due coinquilini? Avrà davvero rovinato la loro serata?

Lulù rovina la serata a Sophie Codegoni e a Gianmaria Antinolfi? La Selassié interrompe di continuo i due coinquilini mentre se ne stanno appartati sotto le coperte, causando il giubilo tra i telespettatori del GF Vip. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Lulù interrompe Sophie e Gianmaria sotto le coperte: ecco cosa ha chiesto

Partiamo dal principio. Durante la notte tra giovedì e venerdì, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono andati a letto insieme e in molti hanno notato che hanno cominciato a baciarsi…

Lulù, che stava sdraiata giusto accanto a loro, ad un certo punto ha pensato bene di interromperli: mentre Sophie e Gianmaria erano sul più bello, lei ha sollevato più volte la coperta che li copriva per fare delle domande. Domande talvolta anche profonde, fanno notare i fan sui social.

Ad esempio, la prima cosa che ha chiesto a Sophie è “perché l’essere umano russa?”

Lulù sbircia sotto le coperte mentre i due coinquilini si baciano

In molti però sono praticamente impazziti quando Lulù, accortasi che Sophie e Gianmaria stavano limonando duro, ha deciso di dare un’occhiata più da vicino. Di sicuro, il rumore che facevano i due non le bastava e aveva bisogno di guardare meglio: tant’è che di punto in bianco ha alzato la coperta sotto la quale stavano nascosti per sbirciare.

Insomma, un comportamento che ha mandato in estasi tantissimi telespettatori del reality show di casa Mediaset che sul web si stanno lanciando in calorosi appelli per salvare la Selassié. Questa sua svolta comica (e l’aver rovinato i piani di Gianmaria Antinolfi) riuscirà a farla rimanere in gioco?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset