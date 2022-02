GF VIP, Lulù e Soleil sotto la doccia: il momento bollente che non è piaciuto a tutti

La doccia hot di Lulù e Soleil al GF Vip fa impazzire i telespettatori... ma non tutti. Ecco le reazioni contrastanti del pubblico

Al GF Vip va in scena un momento hot tra Lulù Selassié e Soleil Sorge: le due concorrenti vanno a fare la doccia insieme facendo impazzire i telespettatori con le loro movenze. Non tutti però hanno apprezzato: sapete il perché?

GF Vip: la doccia hot di Soleil e Lulù fa impazzire il web

Andiamo con ordine. Al GF Vip, il 14 febbraio è andato in scena il momento hot di San Valentino. Soleil Sorge e Lulù Selassié hanno fatto una doccia davvero hot, muovendosi sotto il gesto in maniera decisamente sensuale. Un siparietto che ha catturato subito l’attenzione dei telespettatori, attirati dalle forme e dalle movenze delle due concorrenti del reality show di casa Mediaset.

Tra danze sexy e giochi d’acqua, però, non tutto il pubblico ha apprezzato quello che accaduto e le polemiche (tanto per cambiare) non sono mancate.

Le polemiche dopo la doccia della Sorge e della Selassié

Partiamo dal principio. C’è chi la doccia hot di Soleil e Lulù l’ha apprezzata… ma non per i motivi che a un primo sguardo sembrerebbero più ovvi. Sempre sotto accusa da parte dei fan che l’accusano di lavarsi poco, molti hanno esultato nel vedere Soleil sotto la doccia.

Altri invece, hanno scatenato una serie di polemiche riguardanti il fatto che le due concorrenti abbiano deciso di passare il tempo in quel modo, tant’è che non è mancato chi ha dichiarato addirittura di provare ‘pena’ per loro.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy