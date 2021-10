GF VIP, Lulù e la richiesta hot ai fidanzati: ‘le foto poi le mostro a mia mamma’

Lulù Selassié ha rivelato di aver fatto a tutti i suoi ex fidanzati una foto hot, che poi ha mostrato alla mamma e alle sorelle. Ecco cosa ha fatto.

Lulù Selassié ha svelato un suo segreto molto personale ad alcuni coinquilini del GF Vip, riguardante un certo tipo di foto che avrebbe scattato a tutti i suoi ex fidanzati e poi mostrato addirittura alla mamma. Ma cosa avrà detto di preciso? E cosa riguarda questa sua strana colezione?

LEGGI ANCHE:– Lulù e il gesto fatto nel cuore della notte: la tenerezza per Manuel Bortuzzo

Al GF Vip, Lulù Selassié ha rivelato di avere una cartella personale all’interno della quale raccoglie alcune foto hot dei suoi ex fidanzati, che poi mostra alla mamma e alle sorelle. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Lulù Selassié: le rivelazioni sulle foto ‘hot’ ai suoi ex fidanzati

Andiamo con ordine. Mentre era in veranda con la sorella Lulù, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, Clarissa Selassié ha cominciato a parlare di certe foto degli ex fidanzati raccolta dalla sorella maggiore.

“Ragazzi, lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone – ha rivelato Clarissa – Dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le colleziona”.

A confermare il tutto è arrivata poi la stessa Lulù, che ha rivelato: “È vero, ho una cartella segreta sullo smartphone. Dentro ci sono soltanto foto che scatto in certi momenti. Perché alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi. Come faccio a farle? Io dico ‘aspetta che ti devo fare la foto’. E loro rispondono sempre ‘va bene falla pure amore’. Se c’è qualcuno che mi ha detto di no? Forse due o tre, ma non di più. Non si vergognano, sono seria, mi dicevano quasi subito di sì”.

Lulù e quelle immagini degli ex ragazzi: ne ride con la mamma e le sorelle

Tutto abbastanza regolare se non fosse che dopo un attimo Lulù Selassié ha rivelato di mostrare le foto intime dei suoi ex fidanzati alla mamma e alle sorelle, per riderne insieme.

Un argomento che sta facendo discutere in tantissimi sui social, anche per via di alcune rivelazioni precedenti della principessa etiope, che aveva rivelato di essere stata in passato umiliata e ricattata con sue foto nuda e che ora, a sua volta, rivela di aver fotografato i suoi ex in maniera intima per mostrare poi le foto ad altre persone. C’è chi addirittura parla di revenge porn.

Non manca chi la difende, accusando di sessismo i suoi detrattori. Ma il dibattito sembra destinato a protarsi piuttosto a lungo.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset