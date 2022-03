Lulù Selassié non sta bene: ‘Stiamo con lei’. Cosa è successo alla sorella di Jessica e come sta ora

Clarissa Selassié rivela che sua sorella Lulù non sta bene: ecco come sta la Fairy Princess dopo la fine del GF Vip

Dopo la fine del Grande Fratello vip e la vittoria di Jessica Selassié, spuntano alcune indiscrezioni su sua sorella Lulù, tra chi rivela che non sta bene e alcune notizie contrastanti che provengono dal web. Ma cosa sarà mai successo alla Fairy Princess?

Lulù Selassié non sta bene: dopo la fine del GF Vip spuntano alcune indiscrezioni sulla Fairy Princess. Quale sarà la verità sulle sue condizioni di salute? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Lulù non sta bene: cosa rivela Clarissa Selassié

La rivelazione arriva da Clarissa Selassié, sorella di Jessica e Lulú, che proprio della maggiore dice qualcosa di davvero preoccupante: “Siamo un po’ fuori dai social perché Lulù sta poco bene, sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei”. Parole che allo stesso tempo fanno preoccupare i fan ma provano a rassicurarli. Anche se non danno alcuna idea su cosa possa avere davvero la Fairy Princess né sulle sue effettive condizioni.

Sfogliando le Instagram Stories di Lulù per capire se davvero non stia bene o se sta solo passando un momento difficile, non riusciamo a scoprire di più. Lulú si mostra soltando a letto insieme al fidanzato Manuel Bortuzzo e al suo cagnolino, la piccola Alizée.

Nessun ulteriore dettaglio sulle sue questioni di salute, quindi. E se qualche commento azzarda qualcosa in più, siamo sicuri che quando sarà il momento sarà la stessa Lulù a parlare di sé stessa e a fare qualche rivelazione ai suoi fan. Per ora, non ci resta che augurarle di stare meglio e di rimettersi il prima possibile!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy