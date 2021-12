GF Vip, il ‘dramma’ del pollo scongelato da Lulù: Manila e Katia chiedono spiegazioni. Come finisce il pollo gate

Scoppia il 'pollo gate' al GF Vip: Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli danno addosso a Lulù Selassié per quel gesto. Ecco cosa è successo

Al GF Vip scoppia il ‘pollo gate’ per colpa di un gesto di Lulù Selassié: nella notte al reality show di casa Mediaset esplode il caos dopo l’interessamento di Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia?

Al GF Vip scoppia il caso del 'pollo gate' dopo che Lulù Selassié ha deciso di far scongelare un pollo per mangiarlo in un secondo momento: nella casa esplode il caos nella notte.

Al GF Vip scoppia il ‘pollo gate’ contro Lulù Selassié: cosa è successo

Andiamo con ordine. Nella notte, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro hanno cominciato ad inveire contro Lulù Selassié, rea di aver tirato fuori un pollo intero dal freezer e averlo messo a scongelare, con l’idea di metterlo in frigorifero al momento opportuno.

Nella casa sono volate urla e recriminazioni, sicuramente strascichi di altri rancori tra le concorrenti. Anche perché, Lulù non aveva tirato quel pollo fuori dal freezer senza cognizione di causa: le sue intenzioni erano quelle di lasciarlo scongelare per poi prepararlo a pranzo il giorno dopo.

Carmen Russo riesce a riportare ordine nel ‘pollo-gate’ del GF Vip

Invece, quello che si è visto è stata una litigata lunga ed intensa… tutto a causa di un pollo scongelato. Un vero e proprio dramma per una questione che ha visto l’intervento di Carmen Russo per poter essere risolto. Solo dopo l’entrata in campo della ballerina in difesa di Lulù, infatti, Katia e Manila si sono placate chiudendo la questione…

Il pollo-gate, però, rischiava sul serio di far danni al Grande Fratello Vip: nel reality le vette di trash hanno raggiunto cime altissime. Chi dice che i polli non sanno volare?

