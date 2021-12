GF Vip, Lulù scioccata nella Love boat: Manuel cerca di tranquillizzarla. Cosa è successo

Alfonso Signorini, al GF Vip, manda Lulù e Manuel Bortuzzo nella Love Boat. Ma qualcosa non va come previsto: ecco cosa è successo

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di mandare Lulù e Manuel nella love boat, dove hanno passato la notte tra uno shock di lei e le proteste dei fan. Ma cosa sarà mai successo?

Alfonso Signorini ha mandato Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo nella Love Boat, dove hanno passato la notte successiva all'ultima puntata. Qualcosa però non è andata come previsto.

GF Vip, Manuel e Lulù nella Love Boat: ecco cosa è successo

Andiamo con ordine. Nell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato a Manuel e Lulù la volontà di far passare loro la notte nella “nave dell’amore”, dove i due sono corsi immediatamente.

Ma, mentre stavano nella Love Boat con un bicchiere di vino in mano, Lulù è andata nel panico per la vista di un animaletto, forse una mosca o un ragno. Il suo è stato un vero e proprio shock, tant’è che ha chiesto di continuo aiuto a Manuel Bortuzzo.

“C’è un insetto maledetto, cos’è amore? Falla uscire – ha cominciato a gridare la concorrente – Ho paura, la fobia, il terrore! Get Out! Mi sento male. Si muove. Portiamolo via, schiaccialo! Vacci su con la ruota”.

“Lasciamola lì dov’è, per favore. È solo una mosca”, ha risposto Manuel.

Lulù sotto shock nella nave dell’amore: l’unica scena inquadrata dalla regia

Una risposta che non ha soddisfatto Lulù, che ha continuato ad allontanarsi dall’animaletto e a lanciare piccoli urli di terrore. Manuel ha addirittura provato a schiacciare l’insetto nella porta, senza riuscirci e facendo spaventare ancora di più la Selassié.

Fin qui tutto normale? Mica tanto. Anche perché questa sembra essere stata l’unica scena di Manuel e Lulù nella Love Boat inquadrata dalla regia. Per il resto, la produzione li ha completamente ignorati, scatenando non poche proteste da parte dei telespettatori. Cosa sarà mai successo tra loro? Quando lo scopriremo?

