GF Vip, Lulù lo dice mentre Jessica fa la doccia sexy davanti a Barù: il consiglio di seduzione troppo sfacciato?

I telespettatori del GF Vip discutono del consiglio hot di Lulù alla sorella dopo la doccia sexy di Jessica di fronte a Barù: cosa ha detto

Scoppia la polemica tra i telespettatori del GF Vip dopo il ‘consiglio hot’ che Lulù Selassié ha suggerito alla sorella Jessica in occasione della sua doccia sexy di fronte a Barù. Ma cosa avrà mai detto la princess di tanto scabroso?

Lulù Selassié dà un consiglio sexy a Jessica dopo la doccia davanti a Barù: “Mettiti a ……”. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Lulù e il ‘consiglio sexy’ dato a Jessica di fronte a Barù: “mettiti a p……”

Andiamo con ordine. Al GF Vip, Jessica ha fatto una doccia sexy davanti a Barù e Lulù. Ad un certo punto, è arrivato Alessandro Basciano che ha cominciato a fare scherzi all’enologo, che si è allontanato con lui.

È stato a quel punto che Lulù ha rivolto alcune parole alla sorella, approfittando del fatto che Barù fosse andato via.

“Dovevi metterti più a p….a”, le ha suggerito sottovoce proponendo la similitudine tra un animale da fattoria e una nota posizione erotica volta a mettere in risalto il lato B… un consiglio di seduzione che ha fatto subito discutere i telespettatori…

I telespettatori del GF Vip discutono sulle parole di Lulù

In molti hanno discusso su questa uscita della princess, proprio perché un paio di settimane fa la stessa Lulù sembrava essere di diverso avviso sull’argomento.

Nell’occasione, se la prese incredibilmente con Sophie, rimproverandola così: “Hai detto che Jessica si è inventata un nuovo modo per fare i puzzle come se fosse una t…a che si mette a 90 per far vedere il c..o ad Alessandro. Non è bello da dire”. Peccato che stavolta, in occasione della doccia sexy di Jessica davanti a Barù, sia stata la stessa Lulù a proporre alla sorella di mettere in mostra il lato B…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy