GF Vip, Lulù ingrata con Jessica? Offese alla sorella davanti a Barù e Manila? Ecco come la definisce

Al GF Vip va in scena un litigio tra Jessica e Lulù, con quest'ultima che è stata accusata di essere ingrata nei confronti della sorella

Al GF Vip è andata in scena un’accesa discussione tra Lulù Selassié e Jessica davanti a Manila Nazzaro, Barù e Sophie Codegoni, che hanno pensato che la fairy princess sia stata ingrata nei confronti della sorelle. Ma cosa è successo davvero nella casa?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, asciugatrice gate: Barù scioccato dal gesto di Lulù, la rimprovera e scoppia una lite

Al GF Vip Lulù si comporta da ingrata nei confronti di sua sorella Jessica con una manfrina che fa impazzire al web… cosa sarà mai successo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Lulù ingrata nei confronti di Jessica? Cosa è successo al GF Vip

Tutto è partito davanti al bagno, mentre Lulù era dentro. La princess ha chiamato la sorella e non l’ha trovata. Una volta uscita, ha rimproverato Jessica, che ha risposto con un: “Mica devo stare fuori dal bagno se tu stai dentro?“

“Non sto dicendo questo – l’ha subito attaccata Lulù – ma se devo dirti qualcosa di importante tu devi essere là“. Poi si è rivolta a Barù, Sophie e Manila: “Anche se lei si sta comportando diversamente, dice che vuole allontanarsi da me perché pensa che ha dedicato tutta la vita a me. Sai chi ha dedicato tutta la vita a noi? Mamma, non noi… Ci ha detto sempre anche lei che tu non sei la madre mia e di Clarissa…”

“Vai a dormire“, ha risposto immediatamente Jessica. Lulù le ha risposto di nuovo male e si è rivolta ai coinquilini: “Vacci tu, che siamo in collegio? Sai chi vuole bene a Jessica? Io, che non l’ho lasciata mai da sola anche quando stavo con Manuel… E anche sapendo che lui sarebbe andato via ti volevo sempre con noi”.

Il discorso è continuato sugli stessi binari: “Tu in quest’ultimo periodo ti stacchi da me, sparisci… a volte ho anche bisogno di un aiuto… Tu fai il muso, stai zitta e credi di avere sempre ragione tu. Sei una musona. Questo è il tuo carattere e sbagli! Clarissa mi avrebbe aiutato, infatti il suo carattere è come il mio“.

Le reazioni al litigio tra le sorelle Selassié

Sophie e Manila hanno difeso Jessica, dicendo che talvolta ha bisogno di stare sola, anche solo per riflettere. Sul web, invece, in tanti hanno accusato Lulù di essere ingrata nei confronti di Jessica e di trattarla male soltanto perché non fa tutto ciò che lei pretende. Voi come la pensate?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy