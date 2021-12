GF Vip, Lulù fuori dalla casa? La scelta legata all’atteggiamento della ragazza con Manuel

Lulù Selassié fuori dalla casa del GF Vip? Ecco che cosa potrebbe succedere alla concorrente: c'entra Manuel Bortuzzo.

Sul web, stanno circolando alcune notizie sul GF Vip, tra telespettatori che non vedono l’ora di far uscire Lulù Selassié fuori dalla casa e altri che invece intendono salvarla a tutti i costi. Ma cosa starà mai succedendo alla principessa etiope? Cosa ci sarà sotto?

LEGGI ANCHE — GF Vip, l’emozionante discorso di Lulù a Jessica: ‘vedrai che riuscirai a piangere’

Lulù Selassié rischia di essere messa fuori dalla casa per il suo atteggiamento verso Manuel Bortuzzo? Cosa sta succedendo al GF Vip? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Lulù Selassié fuori dalla casa del GF Vip? Ecco il retroscena

Procediamo con ordine. Sul web ha cominciato a circolare una versione secondo la quale Alfonso Signorini si sarebbe schierato in favore del mettere Lulù Selassié fuori dalla casa per via del suo atteggiamento verso Manuel, che farebbe “sfigurare” proprio Bortuzzo. Spesso esasperato da lei, infatti, il nuotatore non ha mai mancato di risponderle in maniera piccata o maleducata. E questo rischia di danneggiare la sua posizione di serio candidato alla vittoria finale.

Fin qui tutto chiaro, se però non fosse che un gruppo di autori sembra essersi schierato a favore della permanenza di Lulù, che potrebbe portare ancora contenuti interessanti al reality.

Cosa pensano i fan dell’eventuale esclusione di Lulù?

Sembra una versione verosimile, senz’altro, ma anche per questo motivo in tanti si stanno scatenando. Se i fan di Lulù si stanno schierando in massa al fianco di lei per fare in modo che non esca mai fuori dalla casa del GF Vip, quelli di Manuel Bortuzzo o che comunque non amano la principessa stanno facendo di tutto per farla eliminare.

Chi l’avrà vinta alla fine? Riusciranno i fan di Lulù a salvarla da un destino tanto crudele? Oppure ormai non le resta che attendere la data della sua eliminazione?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset