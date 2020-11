GF Vip, lite tra Tommaso Zorzi e Oppini per Dayane: cosa è successo nella notte tra i due amici

Succede di tutto al GF Vip: prima la lettera di Dayane Mello per Francesco Oppini, poi la lite di quest’ultimo con Tommaso Zorzi. Ecco cosa è accaduto nella notte.

Succede di tutto al Grande Fratello Vip, dove dalla lite tra Francesco Oppini e Dayane Mello si è subito passati ad una tra il figlio di Alba Parietti e Tommaso Zorzi. Ma cosa sarà mai accaduto nel reality di Mediaset? Cosa avrà causato tutto questo casino?

GF Vip: la lettera di Dayane Mello per Oppini

Andiamo con ordine. Se nelle prime settimane di Grande Fratello Francesco Oppini e Dayane Mello sembravano andare piuttosto d’accordo, negli ultimi giorni i due sono arrivati allo scontro.

Prima Francesco ha accusato la modella di essere falsa e di aver più volte baciato Adua davanti alle telecamere, poi i due hanno litigato e scelto di non parlarsi più dopo che Oppini aveva detto: “Tu passi da un letto a un altro, prima il mio, poi quello di Pierpaolo, poi quello di Adua, ora quello di Massimiliano”.

Tutta ordinaria amministrazione, o quasi, se non fosse che Dayane ha scritto una lettera per Oppini, facendogliela consegnare da Tommaso Zorzi.

“È un gesto carino – ha detto Francesco – io non posso nemmeno rispondere perché ho una calligrafia pessima. È un gesto distensivo, ci sta. Anche lei ha capito… Apprezzo il gesto. Ma le rispondo di persona”.

La lite tra Tommaso Zorzi e Oppini dopo la lettera di Dayane

Fin qui tutto regolare, tanto che il confronto con Dayane c’è stato e i due si sono chiariti, riconoscendo il bel rapporto costruito in queste settimane e riappacificandosi. Chi però non si è appacificato affatto è stato Tommaso Zorzi, che dopo la lettera di Dayane ha finito per scatenare una lite con Oppini.

Tommy, un po’ sconcertato, è infatti esploso contro Francesco: “Ca..o, gli ha detto peste e corna, subito ci fai pace?”. Addirittura, Zorzi ha messo in dubbio l’amicizia con Oppini, arrivandogli a dare dell’egoista.

Anche loro due sembrano essersi chiariti, alla fine, ma con ogni probabilità questa storia non finisce certo qua.

