Le Iene, il gesto di Alex Belli che mostra Delia non è piaciuto a tutti: cosa è successo durante lo scherzo

vMolti telespettatori non hanno gradito il gesto di Alex Belli a Le Iene nei confronti di Delia Duran: ecco cosa ha fatto l'attore

A Le Iene è andato in scena un servizio registrato dopo la fine del GF Vip che ha coinvolto Alex Belli e Delia Duran, mentre si scherzava su Soleil. L’intero filmato ha però colpito negativamente i telespettatori, che non hanno mancato di lanciare una serie di critiche ad Alex per via del suo atteggiamento nei confronti della moglie.

LEGGI ANCHE :– La pupa e il secchione, Alex Belli di nuovo in tv con Soleil? Cosa dichiara sul programma e la sua partecipazione

Alex Belli e Delia Duran a Le Iene in un servizio-scherzo su Soleil Sorge: i telespettatori se la sono presi con l’attore per il suo gesto nei confronti della moglie. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Le Iene: Alex Belli ‘espone’ Delia durante il servizio-scherzo

Andiamo con ordine. L’inviato de Le Iene Stefano Corti, nel corso dell’ultima puntata, ha deciso di indagare sul triangolo amoroso del GF Vip tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la iena è andata a bussare alla porta della camera d’albergo dell’attore per capire con chi stesse passando la notte…

LEGGI ANCHE:– Cosa faceva Soleil mentre andava in onda lo scherzo de Le Iene su Alex Belli e Delia?

Alex Belli è stato al gioco, portando Corti in giro per la camera d’albergo alla fantomatica ricerca di Soleil mentre Delia Duran era sul letto in palese déshabillé…

Tra i due c’è stato anche uno scambio di battute: “Soleil non vi raggiunge, dunque?”. “Ragazzi, stasera, l’ultimo dei miei pensieri è Soleil Sorge…“, ha risposto Alex. “Ma sai come si dice, la minestra riscaldata?“, lo ha incalzato Corti, ottenendo la risposta di Belli: “La Duran la minestra riscaldata? Ma l’hai vista?”

In tantissimi, sui social, hanno protestato per questa ‘esposizione’ di Delia Duran da parte di Alex Belli davanti alle telecamere de Le Iene. Diversi telespettatori hanno notato come l’attore non si sia fatto scrupoli nell’esibire la moglie mezza nuda, come se fosse un trofeo. Questo almeno si legge facendo un giro su Twitter. E voi? come la pensate?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy