GF Vip, Katia e Soleil infangano di nuovo Miriana? Il discorso su Biagio e Barù nella notte che non va giù ai fan

Al GF Vip è in corso una vera e propria faida tra Katia e Soleil da un lato e Miriana Trevisan dall'altro: cosa sta succedendo nella casa

Al GF Vip continua la faida tra Katia Ricciarelli, Manila e Soleil da un lato e Miriana Trevisan e le princess dall’altro. Ancora una volta i discorsi delle concorrenti si sono focalizzati sull’ex ragazza di Non è la Rai. Ma cosa avranno mai detto stavolta?

Al GF Vip, Katia Ricciarelli, Soleil e Manila parlano ancora molto male di Miriana Trevisan, usando parole non propriamente gentili nei suoi confronti. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Katia Ricciarelli e Soleil parlano di Miriana Trevisan, Biagio e Barù

Andiamo con ordine. Mentre parlava di Miriana con Soleil, Katia Ricciarelli ha fatto riferimento a D’Anelli, dicendo “Adesso che non c’è più Biagio lei è…”, prima di fare un gesto eloquente con la mano. Soleil ha subito risposto con il carico: “Adesso la vedi che si sta avvicinando a Barù, è dall’inizio che è così”.

“Ah ecco… è un numero. Non voglio essere ripresa per essere una che chiacchiera…”, ha poi concluso Katia, mentre i telespettatori hanno prontamente catturato la clip arrabbiandosi con loro per questo atteggiamento nei confronti della Trevisan.

Soleil a Manila: “Chi sono le vere cattive della casa?”

Il discorso è poi continuato in sauna tra Soleil a Manila, quando la Sorge ha fatto un discorso molto eloquente all’ex Miss Italia: “Ti dico la verità oggettiva, le cose che sono state dette nei confronti di Katia, nei miei confronti e nei tuoi da parte di Clarissa e Nathalie in puntata, sono state molto e gravemente più pesanti delle loro… Chi sono le vere stro..e e cattive della casa?”

Anche Katia ne ha parlato poi con Manila e Carmen Russo cercando di abbassare la voce… Addirittura, la soprano si è messa la mano sul microfono, ma l’argomento di discussione era chiaramente la Trevisan.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy