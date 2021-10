GF Vip, gaffe di Katia Ricciarelli: ‘paralitico’. Non si tratta di Manuel: a chi si stava rivolgendo

GF Vip: Katia Ricciarelli dà del paralitico ad un altro concorrente facendo scoppiare la bufera sul web. Ecco di chi si tratta

Al GF Vip Katia Ricciarelli finisce nella bufera per via di un commento su un altro coinquilino, al quale avrebbe diretto la parola ‘paralitico’, ma non si tratta di Manuel Bortuzzo. Andiamo a scoprire insieme che cosa ha combinato la famosa soprano.

LEGGI ANCHE — GF Vip: Katia Ricciarelli finisce in nomination? Cosa è successo stanotte

Al GF Vip Katia Ricciarelli dà del paralitico ad un altro concorrente facendo scoppiare la bufera sul web. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: Katia Ricciarelli dà del paralitico a un altro concorrente

Andiamo con ordine. Mentre stavano sdraiati in veranda, tra Katia Ricciarelli e Gianmaria Antinolfi c’è stato un piccolo scambio di battute.

“Attento, ‘mo mi alzo anche io – ha detto la concorrente – Devo andare piano, voi state tranquilli. Devo mettere una gamba di là e una di qua. E poi casco in piscina”.

“Ma devi stare con noi, Katia”, le ha ribattuto Antinolfi.

È stato in quel momento che lei ha risposto con un inaspettato: “Ma sto qui con voi… ma guarda ‘sto paralitico!”

I telespettatori chiedono provvedimenti nei confronti della Ricciarelli

Quelle parole, dette in maniera scherzosa, sono state subito prese di mira dai telespettatori, che non hanno perdonato a Katia Ricciarelli quel ‘paralitico’ buttato lì a Gianmaria. Inoltre, qualcuno ha ricordato come l’ex moglie di Pippo Baudo abbia già fatto altre uscite del genere. Solo nella giornata di ieri ha dato della ‘scimmia’ a Miriana Trevisan, ma di exploit tristi ce ne sono stati altri nel corso del reality.

Le accuse di bullismo, razzismo o semplice cattiva educazione nei suoi confronti non si contano… riusciranno le opinioni dei telespettatori a far prendere provvedimenti alla produzione?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset