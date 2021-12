GF Vip, il gestaccio di Katia a Lulù e Jessica: la ‘reazione poco educata’ al dialogo con le princess?

Katia Ricciarelli rivolge un gesto non troppo educato a Jessica e Lulù Selassié: ecco che cosa è successo al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip, in molti hanno notato che il rapporto tra Katia Ricciarelli e Jessica e Lulù Selassié sta peggiorando di giorno in giorno, specie dopo quanto avvenuto dopo l’ultima puntata e il conseguente ‘pollo-gate’. Stavolta però a far discutere è un gestaccio della soprano rivolto proprio alle due princess. Ma cosa sarà successo nella casa più spiata d’Italia?

Katia Ricciarelli rivolge un gestaccio a Jessica e Lulù Selassié dopo quanto avvenuto nell’ultima puntata del GF Vip. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip, Katia alle Selassié: “Se volete la guerra, la facciamo”

Andiamo con ordine. Al GF Vip, Katia, Lulù, Jessica e Manila si sono fermate un attimo a discutere di quanto successo tra loro negli ultimi giorni e, in particolare, del saluto non rivolto dalle princess alla Ricciarelli.

“Se ci sei rimasta male che non ti ho salutato, ti chiedo scusa”, ha cominciato a dire Lulù.

“Non ci sono rimasta male, mi sono chiesta il perché – è sbottata Katia – Non capisco cosa avete voi nei miei confronti, ma avete qualcosa. Vi ripeto, ragazze, ragazzine come siete… ma voglio dirvi ‘care signore, se volete la guerra la facciamo‘. Basta ipocrisie, parliamo in faccia. E se mi trovi lungo la casa, avanti e indietro, salutami. Non hai salutato nemmeno Manila. E che cavolo allora!”

Il brutto gesto di Katia Ricciarelli nei confronti di Jessica e Lulù

Ma a colpire veramente il pubblico è stato il gestaccio commesso da Katia Ricciarelli proprio nei confronti di Jessica e Lulù.

“Ci avete dato pure degli anziani che devono uscire per far posto ai giovani! Tiè! Imparate l’educazione”, ha detto infatti poi la soprano alle due princess, facendo col braccio il gesto dell’ombrello, talmente esplicito che non ha bisogno di ulteriori commenti… se non quelli di protesta dei telespettatori e dei fan delle Selassié.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy