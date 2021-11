GF Vip, Katia Ricciarelli lascia la casa? Cosa svela Sophie dopo la nomination di Miriana

Katia Ricciarelli lascia la casa del GF Vip? Ecco che cosa ha rivelato Sophie Codegoni dopo la nomination di Miriana Trevisan

Dopo la nomination di Miriana Trevisan, Sophie Codegoni fa una rivelazione su Katia Ricciarelli: la soprano lascia la casa del GF Vip? Ecco che cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni secondo l’ex tronista di Uomini e Donne.

Katia Ricciarelli lascia la casa del GF Vip? Le rivelazioni di Sophie Codegoni dopo la nomina da parte di Miriana Trevisan sembrano andare in tal senso. Ecco cosa potrebbe accadere.

Katia Ricciarelli lascia la casa del GF Vip? Ecco cosa rivela Sophie

Andiamo con ordine. Parlando con Miriana Trevisan dopo che quest’ultima ha nominato Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni ha fatto delle rivelazioni sulla soprano, che presto potrebbe abbandonare il reality show di casa Mediaset.

“Il gioco comprende le nomination – ha detto Sophie – Non esiste al mondo che voi nominate me ma sei io nomino te ti senti attaccata. Nelle nomination siete comprese anche voi, non siete immunizzate per partito preso. Se la prendono come se non ci fosse un domani”.

Ecco perché la Ricciarelli potrebbe presto abbandonare il reality show

Ma poi Sophie fa delle precisazioni, spiegando che Katia Ricciarelli è tra le persone che non rimarranno nella casa del GF Vip: “E poi dicono: ‘io tra 13 giorni me ne vado, neanche morta rimango‘. E allora perché nomini una persona che ci tiene se poi tanto tra 13 giorni ve ne volete andare? Non volete fare il prolungamento, nessuno di voi vuole farlo…”

Insomma, un discorso piuttosto chiaro. Ma se vuole comunque abbandonare il reality, per quale motivo la Ricciarelli si è arrabbiata così tanto per la nomination di Miriana Trevisan? Soltanto ostilità nei suoi confronti? O dietro c’è anche dell’altro?

