GfVip, Katia lo aveva già fatto in un altro reality: ecco cosa disse durante la Fattoria

Il comportamento di Katia Ricciarelli al GF Vip sta facendo tanto discutere: qualcuno ha rispolverato quello che fece a La Fattoria nel 2006

Il comportamento di Katia Ricciarelli al GF Vip fa discutere davvero tanto i telespettatori, specie per le parole mai parche che la cantante utilizza nei confronti degli altri concorrenti: sul web spunta un filmato che dimostra che la concorrente è recidiva e che già aveva fatto qualcosa del genere quando partecipò a La Fattoria.

Al GF Vip, Katia Ricciarelli sta tenendo un comportamento che fa discutere tantissimo, tant’è che in molti lo paragonano a quello che tenne nel 2006, quando partecipò a La Fattoria. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Katia Ricciarelli a La Fattoria come al GF Vip: cosa fece nel 2006

Era il lontano 2006 e Katia Ricciarelli partecipò alla terza edizione de La Fattoria, condotta da Barbara D’Urso. Anche all’epoca, Katia rivolse diversi insulti alle altre concorrenti… tra i quali molti sono stati raccolti in una clip che sta circolando sui social.

“Non mangio, mi viene di dare le sberle a qualcuno”, disse in riferimento a Selvaggia Lucarelli, insieme a “Va’ via a casa e bada a tuo figlio invece di venire qua a fare carriera”.

Poi, disse anche: “Voglio rispetto e prima di tutto il rispetto di artista, che non ha niente a che vedere con loro”.

Ma anche cose decisamente peggiori nei confronti di Justine Mattera e Alessia Fabiani, come: “Prima di parlare con me stai attenta a quella che dici… ti spiaccico al muro”. Oppure: “Se avessi la tua età mi sarei già sparata per quanto sei sciocca. Più ci ragioni e più è scema. Se avessi la sua età, mi vergognerei a 30 anni a essere così scema. Oca giuliva! La prossima volta l’accollo al muro”.

Le reazioni dei telespettatori alle parole di Katia

In molti hanno notato che il comportamento di Katia Ricciarelli al GF Vip è praticamente lo stesso che tenne ai tempi de La Fattoria, una sorta di copia e incolla. Molti danno la colpa all’età, ma anche 14 anni fa, quando era ben più giovane non si comportava meglio…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy