GF Vip, Katia velenosa su Lulù: ‘carogna’. Cosa ha detto sulle tre sorelle e come le ha definite

Al GF Vip, Katia Ricciarelli interviene contro Lulù, Clarissa e Jessica Selassié, prendendo le parti di Manila Nazzaro dopo l'ultima puntata

Dopo l’ultima puntata del GF Vip e il messaggio di Clarissa contro Manila, è scoppiata una vera e propria guerra tra le principesse Selassié, Jessica e Lulù, e la Nazzaro, nella quale è intervenuta anche Katia Ricciarelli con parole non certo gentili contro le altre concorrenti. Ma cosa avrà mai detto la soprano del reality show di casa Mediaset?

LEGGI ANCHE → GF Vip, Lorenzo Amoruso sbotta sui social dopo l’attacco di Clarissa a Manila: ‘bimba viziata’

Per stare dalla parte di Manila Nazzaro al GF Vip, Katia Ricciarelli parla contro Lulù, Clarissa e Jessica Selassié, dicendone di tutti i colori sulle tre principesse. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Il messaggio di Clarissa contro Manila Nazzaro: cosa ha scritto

Andiamo con ordine. Nell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha letto una Instagram Stories di Clarissa Selassié, nella quale l’ex concorrente si è scagliata contro Manila Nazzaro: “Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo. Ma tu, cara Manila, detieni il primato. La tua falsità non ha confini. Il tuo finto buonismo è imbarazzante. Quando finirà questa esperienza e tutti vedranno quello che sei realmente, sarà lì che ci si divertirà. Purtroppo dimentichi che sei ripresa 24 ore al giorno. Sei INCOMMENTABILE!”

Presente in studio, poi, Clarissa ha reiterato gli attacchi contro Manila: “Sono davvero sconvolta perché tu imperterrita parli male di tutte nella casa e poi fai l’angioletto e chiedi scusa. Non sei la più falsa di questa edizione né della precedente, ma di tutte. Batti tutti!”

Katia Ricciarelli contro Lulù, Clarissa e Jessica Selassié

Dopo la puntata, Katia Ricciarelli ha coccolato Manila, rimasta male per quanto avvenuto in puntata e per lo sfogo che Lulù, Clarissa e Jessica hanno messo in atto contro di lei.

“Contro la mia coccolona, guai chi me la tocca. Voglio vedere quando saranno nominabili…”, ha detto la Ricciarelli abbracciando la Nazzaro. “L’onestà poi paga – ha ripetuto quest’ultima – io non ho mai parlato male di nessuno qua. Se ho detto delle cose le ho dette anche in faccia. Mi hanno deluso tantissimo”.

È stato a quel punto che Katia Ricciarelli ha cominciato a parlare contro le tre sorelle, a partire da Lulù: “Che carogna, non capisco come faccia Manuel a stare con lei… Tre carognette sono”.

“Neanche Manuel è venuto da me – ha detto poi Manila – ed è stata la cosa che più mi ha fatto male. Ho fatto sempre tutto quello che potevo fare per lui. Sophie invece è buona, è un angelo, una brava ragazza. Ha un cuore buono”. “Vuoi mettere Sophie con quelle tre, quelle tre cose lì”, ha concluso poi Katia Ricciarelli, lanciando un suo ultimo strale contro Lulù, Jessica e Clarissa.

Nel frattempo, sul web, i fan delle Selassié stanno attaccando Katia, che più volte si è avvalsa dell’aiuto di Lulù per farsi truccare… Come andrà a finire?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy