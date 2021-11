GF VIP, Katia convince Alex su Soleil: ‘sarebbe bellissimo se…’. Il matrimonio con Delia è messo a dura prova

GF Vip: Katia Ricciarelli prova a convincere Alex Belli riguardo al suo rapporto con Soleil. Ecco come ha reagito l'attore

Al Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Alex Belli hanno parlato molto di Soleil e del rapporto che l’attore ha sviluppato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma le parole della soprano hanno avuto su di lui un effetto curioso… Cosa gli avrà mai detto?

Alex Belli si apre con Katia Ricciarelli parlando di Soleil, con la soprano che fa un suo commento sul loro rapporto. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Andiamo con ordine. Katia Ricciarelli e Alex Belli stavano parlando di Soleil e del legame che si sta creando. “Delia ha detto che a darle fastidio non è la fisicità, ma la complicità”, ha confessato Alex alla cantante, che ha dunque fatto alcune osservazioni.

“La complicità tra voi è molto potente – ha confermato la Ricciarelli – Sembra che tra voi ci sia attrazione fisica. Questa vostra complicità è dagli altri fraintesa e anche invidiata. Non si vede spesso una cosa del genere. Io non l’ho mai vista e ne ho fatta di strada. Non ci sono persone che hanno questo feeling. C’è un’intensità, anche nei vostri sguardi…”

Poi gli ha messo una mano sul petto e ha aggiunto: “Non lo so. Ma sarebbe bellissimo”.

“No no no no no no – ha subito ribadito Alex, scappando via – Io sono fortunato in amore, perché ho trovato una roba perfetta e me la sono sposata”.

Sarà… i fan credono però che su Soleil Alex Belli stia mentendo un po’ a se stesso e anche a Katia Ricciarelli… quale sarà la verità?

