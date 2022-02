GF VIP, Katia furiosa con Alex Belli: glielo dice proprio in faccia. Ecco la frase velenosa che lo lascia di stucco

Fa impazzire il pubblico del GF Vip il commento al vetriolo rivolto ad Alex Belli da Katia Ricciarelli: ecco in che modo è sbottata

Tantissimi telespettatori del GF Vip sono rimasti stupiti di fronte alle frasi pronunciate da Katia Ricciarelli nei confronti di Alex Belli. La soprano, infatti, non le ha certo mandate a dire al compagno di Delia Duran, rimasto sbigottito a sua volta.

GF Vip: Katia Ricciarelli non le manda a dire ad Alex Belli

Andiamo con ordine. Nella notte, ad un certo punto, Alex Belli è andato a dormire salutando Soleil, Katia Ricciarelli e Lulù.

Al suo ‘buonanotte‘, Katia Ricciarelli ha ribattuto con un “Vai vai! Senza ritorno“. “Mah?”, ha detto Alex voltandosi sbigottito. Ma Katia ha continuato: “Senza ritorno. Almeno qualcuno che ti dice le cose in faccia“.

Poi, la stessa Ricciarelli si è girata verso Soleil chiedendole “ti è piaciuta?” e facendola scoppiare a ridere.

Il bel rapporto tra Katia e Soleil

La frecciatina lanciata da Katia Ricciarelli ad Alex Belli, hanno notato in molti, è dettata infatti dal bel rapporto stretto dalla soprano con la Sorge. Un rapporto che sembra quello tra nonna e nipote, dicono in molti. Di sicuro un rapporto nel quale Katia ha sempre tentato di proteggere Soleil in ogni modo possibile.

Ad esempio, a molti non è sfuggito un altro commento su Alex da parte della Ricciarelli rivolto proprio a Soleil: “Io l’ho sempre inquadrato. Sicuramente ha delle attitudini artistiche, ma umane no”.

