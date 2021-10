GF Vip, Katia Ricciarelli e Alex Belli su Ainett e Samy: ‘tipico delle loro culture’. Gaffe razzista?

Alex Belli e Katia Ricciarelli protagonisti di una gaffe razzista al GF Vip? Il loro discorso su Samy e Ainett fa discutere...

Il tema razzismo sta diventando assolutamente centrale nella casa del GF Vip. Dopo la bufera su Soleil Sorge e il suo “urlate come scimmie”, molti telespettatori hanno assistito sbigottiti ad un dialogo tra Alex Belli e Katia Ricciarelli, nel quale vengono usati termini decisamente non appropriati per parlare di Ainett Stephens e di Samy Youssef, al punto da essere accusati di aver pronunciato un discorso di stampo razzista.

Gaffe razzista di Alex Belli e Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip? I due concorrenti utilizzano parole non molto appropriate quando parlano di Ainett Stephens e di Samy Youssef. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Discorso razzista di Alex Belli e Katia Ricciarelli? Cosa hanno detto al GF Vip?

Andiamo con ordine. Alex Belli e Katia Ricciarelli si sono fermati un attimo a parlare di quanto sta avvenendo nella casa in questi giorni, delle accuse di essere razzista scagliate contro Soleil Sorge e poi della reazione di Samy ed Ainett.

L’ex attore di CentoVetrine ha cominciato parlando del modello egiziano: “Samy ha questo modo tipico delle loro culture… devi integrarti in questa società”. Subito gli ha fatto eco la Ricciarelli, dicendo: “Le loro culture… L’ho detto tante volte… ci sono delle regole che vanno rispettate, noi veniamo là da voi… che facciamo?”

Ma la cantante lirica ha poi continuato, peggiorando la situazione: “Dispiace dire quel termine, ma non vorrei manco usarlo. È così… tutto sommato lo fa anche lui… Noi lo abbiamo trattato come pari!”

A quel punto, Katia Ricciarelli e Alex Belli hanno preso a parlare della Stephens, e anche in questo caso il loro discorso si presta ad essere letto da un punto di vista razzista.

Alex si è rivolto a Katia dicendole: “Hai visto che cattiveria che c’ha addosso Ainett? Una cosa che non l’abbiamo mai vista…”

È a quel punto che la Ricciarelli si è lasciata andare ad un’affermazione che sul web ha fatto sbottare in tanti. “Io l’ho vista invece, eh beh… tipica!”, ha ribattuto la concorrente.

Cosa succederà adesso? Le loro parole saranno mostrate in puntata? Saranno presi provvedimenti nei loro confronti?

