GfVip, ‘sta a gambe…’ Katia offende in dialetto Lulù? La frase che fa arrabbiare gli utenti

Al GF Vip, Katia Ricciarelli offende Lulù in dialetto dandole della 'principessa dalle gambe aperte' facendo montare l'indignazione del web

Sta montando la polemica per quanto detto al GF Vip da Katia Ricciarelli, che offende Lulù Selassié di continuo. Stavolta, però, la soprano sembra avere superato ogni limite, al punto da aver scatenato il popolo del web. Cosa starà mai succedendo nella casa più spiata d’Italia?

LEGGI ANCHE: — GF Vip, alcuni sponsor si sono ritirati? Katia preoccupata per quello che sta succedendo in casa

Katia Ricciarelli inveisce contro Lulù Selassié al GF Vip e la offende in maniera pesante in dialetto veneto facendo montare subito la rabbia dei telespettatori del reality show di casa Mediaset. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip, Katia Ricciarelli offende Lulù Selassié: “sta a gambe aperte”

Andiamo con ordine. Mentre stava in salotto a parlare con Manila Nazzaro, Soleil e Davide, Katia Ricciarelli ha rivolto delle parole non proprio carine nei confronti di Lulù Selassié.

“La principessa che sta a gambe larghe”, ha detto nei suoi confronti, anche se molti telespettatori hanno scritto sui social di aver capito “che sta a gambe verte”, ovvero “aperte” in dialetto veneto.

LEGGI ANCHE:– GF Vip, verranno presi provvedimenti contro Lulù? Cosa è accaduto durante le nomination

Per una Katia Ricciarelli che offende Lulù Selassié in dialetto veneto, quindi, la polemica monta in maniera incredibile sul web, specie perché la cantante è assolutamente recidiva. Già durante l’ultima puntata aveva infatti offeso Miriana Trevisan chiamandola “tenutaria del casino”. Non proprio parole edificanti da parte sua, che viene di continuo esaltata per la sua carriera, cultura ed esperienza.

Ma saranno mai presi provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli? Come andrà a finire?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy