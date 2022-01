GF Vip, l’insulto di Katia a Jessica mentre si diverte a tavola: i fan chiedono la squalifica

Al GF Vip Katia Ricciarelli finisce sotto accusa per un insulto molto pesante rivolto deliberatamente a Jessica Selassié. Ecco cosa ha detto

Al GF Vip i telespettatori sono piuttosto indignati per un insulto particolarmente feroce che Katia Ricciarelli ha rivolto a Jessica Selassié. La soprano, infatti, ha pronunciato nei confronti della princess una parola particolarmente offensiva. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia?

GF Vip: l’insulto di Katia Ricciarelli a Jessica Selassié

Andiamo con ordine. Mentre i concorrenti del GF Vip erano tutti a tavola, gli altoparlanti hanno fatto partire Tik Tok di Sfera Ebbasta con Marracash, Guè, Paky e Geolier. Con la musica in sottofondo, Jessica si è alzata e ha cominciato a ballare divertita.

Katia Ricciarelli, a quel punto, ha guardato Jessica, poi ha incrociato lo sguardo con Soleil e facendo una risatina ha pronunciato il suo insulto pesante nei confronti della princess: “Che mig….a!”

I telespettatori contro la Ricciarelli: sarà squalificata?

Inutile dire che l’insulto pesante che Katia Ricciarelli ha destinato a Jessica ha subito alzato un enorme polverone tra i telespettatori. Non soltanto in molti stanno chiedendo a gran voce che la produzione del GF Vip prenda provvedimenti e che la concorrente venga squalificata, ma tantissimi stanno chiedendo un passo in più.

Molti fan, infatti, nel commentare gli insulti e le offese della Ricciarelli hanno fatto riferimento alla possibilità che i parenti di Jessica la querelino, un po’ come ha fatto Pago per difendere l’ex moglie Miriana Trevisan.

