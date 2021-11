GF Vip, Katia e la frase eccessiva contro Miriana dopo la nomination: ci saranno provvedimenti?

GF Vip: Katia Ricciarelli inveisce vigorosamente contro Miriana Trevisan dopo la nomination, scatenando le proteste dei telespettatori

Al GF Vip, più di una volta Katia Ricciarelli ha fatto discutere per le sue uscite infelici, ma questa volta le sue parole contro Miriana Trevisan sono decisamente violente, al punto da essere riuscite a far montare i telespettatori su tutte le furie. Ma cosa sarà mai successo nel reality show di casa Mediaset?

GF Vip: Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan dopo la nomination

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata del GF Vip di lunedì 22 novembre, Miriana Trevisan ha nominato Katia Ricciarelli, scatenandosi contro le ire funeste della cantante.

Parlando con Patrizia Pellegrino, infatti, l’ex moglie di Pippo Baudo ha cominciato a prendersela con la Trevisan, in maniera molto gratuita.

“Vieni proprio da me, ‘sta str…a – ha inveito la Ricciarelli in riferimento a Miriana – Con tutto il progetto che stiamo facendo per sabato. Le meno una scarpa in testa, le faccio un buso!”

I telespettatori chiedono provvedimenti contro Katia Ricciarelli

Insomma, non proprio parole pacifiche, né tanto meno accettabili. Innanzitutto per la forza delle espressioni utilizzate. Poi perché, nel corso dell’intero reality, Katia ha sempre avuto da ridire rispetto ai suoi coinquilini che si lamentavano per essere stati nominati.

Tanto è vero che moltissimi telespettatori, in giro per il web, hanno cominciato a chiedere alla produzione del Grande Fratello Vip di prendere provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli proprio per via del suo exploit contro Miriana Trevisan. Succederà davvero? Oppure la vicenda sfumerà nel nulla ancora una volta?

