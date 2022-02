GF VIP, Kabir Bedi punge Manila: cosa le ha detto senza peli sulla lingua. La reazione della concorrente

Al GF Vip, dopo essere stato nominato da Manila, Kabir Bedi le ha fatto un discorso senza peli sulla lingua: ecco la reazione della Nazzaro

Dopo essere stato nominato da Manila Nazzaro nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Kabir Bedi si è rivolto all’ex Miss Italia senza peli sulla lingua, dicendole direttamente in faccia tutto ciò che pensa su di lei. Ma come avrà mai reagito la Nazzaro? Cosa sarà successo?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Katia e Soleil sparlano di Manila? Lulù la difende e commenta così quanto accaduto

Manila Nazzaro ha nominato Kabir Bedi nel corso dell’ultima puntata del GF Vip: lui si è sfogato con lei senza peli sulla lingua. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: dopo la nomination di Manila Nazzaro, Kabir Bedi le dice ciò che pensa

Andiamo con ordine. Alla fine dell’ultima puntata del GF Vip, Manila Nazzaro ha nominato Kabir Bedi, che l’ha accusata di tenere una condotta ambigua nei suoi confronti. Il celebre attore, infatti, l’ha presa da parte facendole un discorso molto chiaro, nel quale è apparso piuttosto amareggiato.

“Non è tuo dovere cucinare per me – ha esordito Kabir – ma quando tu lo fai per Katia e Giucas e non l’hai fatto più per me, mi sono chiesto perché! È stata una sorpresa per me. Hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive“.

La risposta spiazzante di Manila Nazzaro: “La nomination non è mai contro di te”

Presa alla sprovvista da queste parole, Manila gli ha risposto dicendogli “È un gioco… non prenderla come una cosa cattiva. La nomination non è mai contro di te!“.

“Ah no?“, ha risposto ironicamente Kabir Bedi di fronte al tentativo di spiegazione di Manila Nazzaro. Nel frattempo, sul web, tanti telespettatori si stanno schierando proprio dalla sua parte, plaudendo alle parole dell’attore indiano. E voi? Come la pensate? Chi avrà mai ragione su questa vicenda?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy