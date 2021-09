GF Vip, Jo Squillo: la frase sui latticini e i noduli al seno che scatena i social. L’ha detto davvero?

GF Vip: fanno discutere alcune affermazioni di Jo Squillo, che ha fatto un collegamento tra i noduli al seno e il consumo di latticini. Ecco cosa ha detto.

Al Grande Fratello Vip, fanno discutere alcune affermazioni di Jo Squillo che, parlando con Ainett Stephens, ha fatto un collegamento tra i noduli al seno e il consumo di latticini. Le sue parole non sono certo passate inosservate, tanto che sul web si è scatenata la polemica in men che non si dica. Ma cosa avrà detto davvero? Qual è la verità?

LEGGI ANCHE:– E’ vero che il latte fa venire i tumori? Ecco cosa ha dichiarato la fondazione Veronesi proprio su questo tema: ‘un bicchiere di latte al giorno…’

Al GF Vip, Jo Squillo fa delle affermazioni sul consumo di latticini, associandolo alla presenza dei noduli al seno. Le parole della cantante non passano inosservate e sul web monta la polemica. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: cosa ha detto Jo Squillo sui latticini e i noduli al seno?

Andiamo con ordine. Mentre parlava con Ainett Stephens, Jo Squillo ha fatto un collegamento diretto tra il consumo di latticini e la presenza di noduli al seno, arrivando a dire che smettendo di mangiarli è possibile che gli stessi noduli possano scomparire da soli.

Il messaggio, piuttosto pericoloso, è stato subito bacchettato sul web, dove in tanti hanno attaccato Jo Squillo. I telespettatori hanno chiesto infatti che la cantante venga ripresa dal Grande Fratello sulla questione e che, magari, vengano anche presi dei provvedimenti nei suoi confronti.

Jo Squillo: la dieta e la filosofia della cantante

Che Jo Squillo sia ambientalista e abbia una certa sensibilità verso la salute e il benessere del corpo non lo scopriamo ora. La cantante, ormai da diversi anni, ha sposato in pieno la filosofia veg.

Un’alimentazione totalmente vegana, quindi, l’aiuta a sfoggiare un fisico eccezionale… Tuttavia, affermare che smettere di consumare prodotti derivati dal latte per far scomparire eventuali noduli al seno, è un’affermazione decisamente sbagliata. Cosa succederà? Sarà redarguita a riguardo?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset