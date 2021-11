Jo Squillo, la frase sui celiaci fa infuriare i fan del GF Vip: come li ha definiti

All'interno della Casa, Jo Squillo si è spesso fatta notare per alcuni suoi discorsi. Non sempre però ciò che dice è apprezzato dal pubblico.

Dopo le battaglie per le donne afghane e il latte che causerebbe altri problemi, ora è il turno della celiachia.

Questa volta si tratta di un’uscita poco felice che Jo Squillo ha avuto nei confronti dei celiaci, affermando che chi soffre di celiachia ha un carattere difficilissimo che renderebbe la vita impossibile agli altri.

Sul web molti utenti si sono indignati sottolineando che essere celiaci non è una scelta come magari essere vegani. È un’allergia alimentare che purtroppo non si sceglie di avere e che può dare grossi disturbi.

