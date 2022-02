GF VIP, Jessica ha bestemmiato per colpa di Lulù? Cosa ha detto nel cuore della notte e i provvedimenti

Molti telespettatori del GF Vip hanno notato quella che sembra essere una bestemmia pronunciata da Jessica Selassié. Cosa è successo davvero?

I telespettatori del GF Vip hanno notato quella che sembra essere una bestemmia pronunciata da Jessica Selassié nel cuore della notte. Ma la princess avrà davvero fatto una cosa del genere? E adesso verranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

GF Vip: Jessica bestemmia nella notte per colpa di Lulù?

Andiamo con ordine. Nella notte, al GF Vip, c’è stato tutto uno scambio di letti organizzato da Lulù che ha movimentato le cose. La fairy princess prima ha mandato Barù a dormire con Jessica e poi, non trovando un posto dove andare a dormire a sua volta, ha scatenato una scenata contro l’enologo e la sorella per riprendersi il suo posto.

È stato a quel punto che Jessica, sfinita dalla sfuriata della sorella, avrebbe pronunciato delle parole che per molti hanno il suono della bestemmia, nominando il nome della figura centrale del cristianesimo… Subito dopo c’è stato uno stacco di regia ma in tanti, ormai, si erano accorti dell’accaduto.

Jessica sarà squalificata? Ecco cosa chiedono i telespettatori

Sulla presunta bestemmia di Jessica Selassié i telespettatori si sono immediamente divisi. Da un lato ci sono quelli che credono che la princess vada squalificata a tutti i costi, facendo valere il regolamento del reality show tante volte applicato in passato.

Non manca però chi la difende e crede che no, quella non era una bestemmia ma soltanto un’esclamazione. Un atto di esasperazione di fronte alla scenata di Lulù. Voi come la pensate?

