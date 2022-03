GF VIP, Jessica Selassié: ‘Spendo 100mila € al mese’. La vincitrice del Grande Fratello fa chiarezza su Riccanza

Riccanza: Jessica Selassié torna a parlare della sua esperienza nel programma di Mtv. Ecco che cosa ha dichiarato a riguardo.

Molti ricordano la partecipazione di Jessica Selassié a Riccanza, nel lontano 2017. Il programma di MTV condotto da Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini raccontava i dettagli della vita lussuosa di molti personaggi. Tra questi, la princess aveva rivelato molto sul suo stile di vita… ma oggi torna sull’argomento per fare chiarezza.

Jessica Selassié torna a parlare dei tempi della sua partecipazione a Riccanza, svelando alcuni dettagli sul programma e le sue dichiarazioni dell’epoca. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Jessica Selassié torna a parlare di Riccanza e di quando spendeva “100mila euro al mese”

Andiamo con ordine. Prima di entrare nella casa del GF Vip, molti si ricordavano di Jessica Selassié per la sua partecipazione a Riccanza. All’epoca, fecero molto scalpo alcune parole da lei pronunciate nel programma di Mtv: “Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a Piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori e spendo 100mila euro al mese più o meno… I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò, molto più comodo l’autista“.

Oggi, in un’intervista al settimanale Chi, Jessica torna a parlare di questa sua esperienza, lasciando intendere che molto di ciò che si sia visto a Riccanza fosse costruito: “Il mio personaggio a Riccanza? Ha detto bene: personaggio. Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura. Io ci sono stata, mi sono divertita, ma oggi, guardandomi indietro, so perfettamente che il tempo di sciabolare champagne in discoteca è finito”.

Qual è la verità su Riccanza dunque? Nel programma di Mtv Jessica seguiva un copione? Oppure un semplice canovaccio volto ad esagerare certe situazioni?

