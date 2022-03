GF VIP, Jessica rovista nelle valigie di Soleil: cosa prende senza il suo permesso

Dopo l'eliminazione di Soleil dal GF Vip, Jessica Selassié è stata beccata a frugare tra le sue cose. Ecco cosa è successo

Con l’eliminazione a sorpresa di Soleil Sorge dal GF Vip e l’improvviso abbandono della casa da parte dell’ex corteggiatrice di U&D in molti hanno notato un brutto gesto compiuto da Jessica Selassié… ma cosa avrà mai combinato la princess?

Dopo l’eliminazione di Soleil dal GF Vip, Jessica è andata a rovistare nelle sue cose. Il gesto che sconvolge i telespettatori. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: dopo l’eliminazione di Soleil, Jessica rovista tra le sue cose

Andiamo con ordine. Al televoto flash, Soleil è stata eliminata a sorpresa. La concorrente ha quindi dovuto lasciare la casa, senza avere il tempo di portarsi via alcune delle sue cose. Fin qui tutto regolare, se non fosse che qualcuno è andato a rovistare tra le valigie della Sorge.

Si tratta di Jessica Selassié, che ha infatti messo le mani tra le cose di Soleil e, in particolare, tra i suoi trucchi e prodotti di bellezza. Anzi, ha chiaramente detto di volersi tenere alcune creme dell’ormai ex coinquilina perché già aperte e “se le può ricomprare“. Peccato che Soleil ci tenesse particolarmente ai suoi prodotti di bellezza, tant’è che aveva chiesto espressamente a Davide e Barù di mandarle tutto nel momento in cui fosse uscita.

A stupire i telespettatori è però stato l’atteggiamento di Jessica Selassié con le cose di Soleil. Molti l’hanno accusata di essersi intascata le creme personali della Sorge, altri invece l’hanno giustificata dicendo che molto probabilmente si trattava di prodotti forniti dallo sponsor. Quale sarà la verità? Voi come avete interpretato quel gesto?

