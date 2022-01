GF VIP, Jessica illude Barù? La promessa non mantenuta e la delusione dei fan della coppia

Al GF Vip, Jessica illude Barù? La princess sembra non ha mantenuto una promessa fatta al coinquilino. Ecco cosa è successo nella notte

Al GF Vip molti telespettatori si stanno appassionando a Jessica e Barù, immaginando una possibile storia tra i due per via dei tanti segnali che i due concorrenti si mandano, anche se in molti sono rimasti un po’ delusi quando si sono accorti che la Selassié illude il coinquilino su un piccolo dettaglio… di quale si tratterà?

Al GF Vip Jessica Selassié illude Barù? Prima gli promette di andare a dormire insieme a lui e poi, nella notte, scatta il mistero sulla questione.

Jessica Selassié illude Barù? Cosa è successo al GF Vip

Andiamo con ordine. Nella sera, Nathalie Caldonazzo si è rivolta proprio all’enologo, chiedendogli: “Barù, Federica può dormire con te?”. “Ne parliamo dopo… sto aspettando Giucas…”, ha risposto lui. Jessica, però, è subito intervenuta dicendo: “Ho già portato la coperta, dormo io con Barù”.

Nathalie ha ripetuto la cosa poi a letto con Sophie e Basciano, rivelando un “Jessica dorme con Barù, eh” al quale la Codegoni ha replicato con “Sono acchiappa clip“. Jessica, però, era sulla porta e non a letto con lui.

La delusione dei fan per quanto avvenuto nella notte al GF Vip

Nella notte, dunque, molti telespettatori hanno cominciato a chiedersi cosa stesse succedendo e dove stesse effettivamente dormendo la Selassié. Tantissimi hanno cominciato a scrivere sui social, facendo richiesta alla produzione affinché inquadrasse il letto o il divano dove stava dormendo Barù.

La verità, però, sembra essere spuntata fuori. Nonostante la promessa, Jessica non ha dormito con Barù ma, come al solito, accanto a Gianmaria. Un’illusione durata davvero poco, dunque, che non ha fatto altro che deludere tutti i fan della potenziale coppia…

