GF VIP, Jessica presa in giro per la celiachia da Delia e Nathalie? Cosa è stato notato dai fan del programma

La celachia di Jessica Selassié finisce al centro di una piccola polemica al GF Vip: Delia e Nathalie hanno deriso la princess a riguardo?

Al GF Vip stanno facendo discutere alcuni atteggiamenti assunti da Delia Duran e Nathalie Caldonazzo nei confronti di Jessica Selassié: le due concorrenti l’hanno presa in giro per la sua celiachia? Cosa avranno mai detto di così terribile da fare insorgere i telespettatori?

I fan del GF Vip se la prendono con Nathalie Caldonazzo e Delia Duran che hanno preso in giro Jessica Selassié e la sua celiachia. Cosa avranno mai detto le due concorrenti? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy;

Nathalie e Delia prendono in giro la celiachia di Jessica?

Per festeggiare San Valentino, il Grande Fratello ha proposto una prova ai concorrenti, presi due a due. Le coppie avrebbero dovuto mangiare nel minor tempo possibile 10 Mikado, ritrovandosi labbra contro labbra. Ebbene, siccome Jessica Selassié è celiaca, non ha potuto prendere parte al gioco.

Con Barù, quindi, ha giocato Nathalie Caldonazzo.

Fin qui nulla di male, se non fosse per i commenti velenosi fatti dalla stessa Nathalie e da Delia Duran su Jessica, al termine della prova, prendendola in giro sia per il fatto di essere celiaca che per la sua cotta per Barù.

I fan se la prendono con l’atteggiamento di Delia e Nathalie nei confronti della princess

“La nostra Jessi, non ha potuto farla…“, ha commentato maliziosamente Delia. E Nathalie ha replicato, ridacchiadno: “Mamma… come stava? Malissimo eh? Sì? Quando guardava?”

In molti, sui social, hanno accusato le due concorrenti di essere state cattive in maniera gratuita contro Jessica e la sua celiachia, una condizione involontaria che non è certo un capriccio. Saranno presi provvedimenti nei loro confronti?

