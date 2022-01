GF Vip, Jessica infrange le regole di Nathaly: cosa fa con Barù dopo quanto promesso in sauna

Nonostante le regole imposte da Nathaly Caldonazzo nella sauna del GF Vip, Jessica Selassié è tornata a parlare con Barù: cosa è successo

Al GF Vip Jessica Selassié infrange le regole imposte in sauna da Nathaly Caldonazzo: la princess è infatti tornata a parlare con Barù nonostante tutto. Ma cosa sarà mai successo? E perché mai questo cambiamento da parte di Jessica?

Al GF Vip Jessica Selassié torna a parlare con Barù nonostante le regole imposte in sauna da Nathaly Caldonazzo. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La Caldonazzo decisa su Barù: le regole imposte in sauna

Partiamo dal principio. Offesa dalle battute pesanti di Barù nei suoi confronti e di quelli delle donne, Nathaly Caldonazzo ha deciso di stabilire alcune regole in sauna insieme a Sophie Codegoni e a Jessica Selassié:

“Fa battute pesanti e usa parole maleducate contro di noi. Ne ha fatte pesante, a Delia ha detto che è di plastica. Per questo non dovremmo parlargli in questi giorni. A noi da molto fastidio. Ignoriamolo così gli togliamo potere”, ha detto trovando l’approvazione di Jessica.

“Abbiamo preso la decisione di non parlare più con Barù e di ignorarlo fino alla nomination”, ha aggiunto la Selassié rivolgendosi a Sophie, che ha però dissentito su queste affermazioni, dicendo di voler continuare tranquillamente a parlare con l’enologo.

Jessica Selassié torna a parlare con Barù nonostante le regole di Nathaly

In serata, tuttavia, nonostante il divieto di Nathaly Caldonazzo, Jessica è tornata normalmente a parlare con Barù, impegnato in una partita a biliardo con Giucas Casella. Anzi, è stata proprio lei ad attaccare bottone con un “perché mi guardi”. “Perché ti voglio guardare”, ha subito risposto Barù che poi ha detto a Miriana: “tanto tre giorni e poi vado a casa”. E Jessica ha aggiunto subito: “Io sono contenta”.

“Sei contenta, veramente? Non ti mancherò? È colpa di voi due!”, ha ribattuto l’enologo.

Molti hanno notato, però, che Barù ci tenesse molto a stare vicino a Jessica, tanto da ignorare la stessa partita a biliardo con Giucas (che più volte lo ha richiamato). Anzi, i due dopo un po’ hanno cominciato addirittura a giocare insieme.

Altri invece sostengono che Nathaly abbia imposto le sue regole per via del legame che Barù ha stabilito con Jessica e Soleil… solo gelosia da parte sua? Possibile che ci sia solo questo dietro la decisione di non parlargli più?

