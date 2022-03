GF VIP, Jessica e la frase imbarazzante detta a Barù: lo ha detto davvero? Cosa affermano gli utenti

Al GF Vip Jessica Selassié pronuncia una frase imbarazzante nei confronti di Barù dopo essere stata sotto le coperte con lui

Al GF Vip, dopo che Jessica e Barù si sono intrattenuti insieme sotto le coperte, molti hanno notato una frase imbarazzante pronunciata dalla princess nei confronti del coinquilino. Ma cosa avrà mai detto la Selassié di tanto terribile da far commentare negativamente tantissimi utente? E perché mai sta ricevendo attacchi ed insulti da parte dei fan del reality show di casa Mediaset?

Jessica Selassié pronuncia una frase imbarazzante di fronte a Barù che fa impazzire immediatamente i telespettatori del GF Vip. Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: la frase imbarazzante che Jessica ha detto a Barù

Andiamo con ordine. Nella serata di domenica, Jessica si è intrattenuta sotto le coperte insieme a Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Un momento non del tutto nuovo al GF Vip, ma che stavolta si è concluso in maniera decisamente curiosa.

Jessica ha infatti chiesto a Barù un “hai svuotato il pacco?” che suona decisamente male…

Le reazioni dei telespettatori alle parole di Jessica

In quelle parole molti telespettatori hanno visto un chiaro doppio senso, cominciando a riversare sul web una copiosa serie di commenti contro Jessica. Molti l’hanno accusata di essere troppo volgare, altri di nascondersi dietro l’immagine della ragazza timida e insicura.

Quel che è certo, però, è che la Selassié non si è esposta troppo e, nonostante quella frase, non ha dato dettagli a nessuno riguardo a quanto accaduto effettivamente sotto le coperte… In qualche modo, a dispetto delle parole pronunciate a Barù, possiamo quindi affermare che la princess ha provato a mantenere una certa riservatezza. Ma cosa sarà successo davvero sotto quelle coperte?

