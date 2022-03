GF VIP, è successo tra Jessica e Barù dopo la vittoria della ragazza: il momento ripreso da Urtis

Cos'è successo tra Jessica e Barù dopo la vittoria del GF Vip da parte della princess? Ecco cosa è emerso da un video comparso sui social

Dopo la vittoria di Jessica Selassié al GF Vip 6 in molti si stanno chiedendo come andrà a finire il suo strano ‘flirt’ con Barù. Alla fine della puntata conclusiva del reality show è emerso davvero poco… ma qualcosa si può già ricostruire. Cosa sarà mai successo tra i due?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Barù vicino a Soleil dopo la puntata: il ‘caldo’ abbraccio beccato dai fan presenti in studio

Vi state chiedendo cosa è successo tra Jessica e Barù dopo la fine del GF Vip 6? In molti lo hanno fatto sul web. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Jessica e Barù dopo la finale del GF Vip: cosa è successo

Partiamo dal principio. Dopo la fine della puntata conclusiva del GF Vip in molti si aspettavano un party in albergo, come nella quinta edizione, e qualcosa di diverso. La verità, però, è che si è visto davvero poco, almeno sui social network.

Sono state pochissime le dirette trasmesse su Instagram dai concorrenti o dagli amici e familiari dei Vip. E su cosa è successo tra Jessica e Barù dopo la finale del GF Vip si è potuto speculare davvero poco… Inutile dire che tanti telespettatori hanno lamentato questa carenza di materiale post-puntata, tant’è che non manca chi ha addirittura puntato il dito contro i 38 vipponi…

La diretta di Giacomo Urtis e quel dettaglio sui Jerù

Tra le rare dirette trasmesse c’è quella di Giacomo Urtis, che è durata 36 minuti. Il chirurgo, in questo giro di video è riuscito a cogliere un dettaglio fondamentale (che una fan ha definito ‘il momento più importante’). In parole povere, Giacomo ha ripreso un abbraccio molto breve tra Jessica e Barù. I fan hanno notato la freddezza del gesto da parte dell’enologo, che si è avvicinato alla vincitrice quasi solo per dovere di circostanza e senza particolare entusiasmo, per poi spostarsi subito dopo…

Poco dopo, lo stesso Urtis ha cercato Barù per chiacchierare un po’ con lui in diretta. Gherardo però, sembrava essersi completamente dileguato…

La Selassié fa riferimento a Barù: ecco le sue parole dopo la vittoria

Ad ogni modo, dopo la vittoria finale del GF Vip 6, Barù non è certo scomparso dai pensieri di Jessica. La princess, infatti, di lui ha parlato in un’intervista, dicendo: “Con Barù vedremo. Adesso che siamo fuori perché no? Vediamo se mi chiama se mi cerca…”

Insomma, la princess sembra avere le idee chiare… le avrà tanto cristalline anche Barù?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy